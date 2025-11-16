Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri

Cel mai frumos cuplu al momentului, Andreea Bălan și Victor Cornea, au fost surprinși de CANCAN.RO într-un moment casual. La o șuetă, la o cafea alături de prieteni. Și ce se discută în mod normal la o cafea? Unde pleci în vacanțe, normal. Ce destinație are oare în plan Andreea Bălan?

În imagini se vede că artista nici nu coboară din mașină și se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori. Diferența de înălțime e substanțială în cazul lor. Victor are aproape doi metri, deci pe Andreea n-ar ajuta-o nici platformele-șenile pe care le purta în perioada de maximă vogă a trupei André.

Dar relația pare să meargă bine. Căsătoria e programată pentru 2026 și Andreea are de gând chiar să-i ia numele lui Victor.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc cea mai frumoasă perioadă a unei relații: logodna!

De altfel, Victor Cornea e un jucător de tenis specializat pe dublu, deci viața de cuplu e ceva firesc pentru el, chiar dacă e atât de tânăr. Ca să fim mai preciși, e cu nouă ani mai tânăr decât Andreea Bălan. Când trupa André era în vogă, el nici nu avea acord parental să se uite la așa ceva. Poate de aici și fascinația pentru Andreea. Deci, el avea pe atunci vârsta pe care o are acum Ella, una dintre fetițele Andreei Bălan cu actorul George Burcea.

Prietenul cu care au ieșit la cafea întreabă dacă vor pleca din nou în vacanță în Laponia, locul unde Victor Cornea a cerut-o de soție pe Andreea. E firesc ca un băiat atât de tânăr să vrea să meargă în Laponia. Poate, cine știe, legenda e adevărată și dă de orașul Moșului, și de elfii care muncesc în atelierele lui, ca minorii din China la asamblarea de telefoane! Sau, dacă are mare noroc, îl surprinde chiar pe Moș Crăciun pregătind cadourile!

Cât despre Andreea Bălan, excursia în Laponia a fost un prilej să pună în practică melodia ei: ”Moșule, ce tânăr ești!” Cu siguranță a fost ”Noapte de vis” acolo! Reamintim că Victor Cornea e un jucător de tenis la dublu, iar acolo totul e strategia, tactica. Normal că omul și-a făcut niște calcule când a dus-o pe Andreea în Laponia. Acolo erau cele mai mici șanse să apară cu ținute mai despuiate, pentru care artista a devenit celebră. N-ai cum să ieși în chiloți la -40 de grade Celsius, pe scurt.

Deci, e de luat în calcul Laponia! Ar mai fi multe alte destinații dincolo de Cercul Polar de Nord. Norvegia, fiorduri, Alaska. E clar, relația e atât de fierbinte că nici gerul polar nu o poate răcori.

