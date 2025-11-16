Acasă » Exclusiv » Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri

Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri

De: Adrian Vâlceanu 16/11/2025 | 17:01
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Cel mai frumos cuplu al momentului, Andreea Bălan și Victor Cornea, au fost surprinși de CANCAN.RO într-un moment casual. La o șuetă, la o cafea alături de prieteni. Și ce se discută în mod normal la o cafea? Unde pleci în vacanțe, normal. Ce destinație are oare în plan Andreea Bălan?

În imagini se vede că artista nici nu coboară din mașină și se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori. Diferența de înălțime e substanțială în cazul lor. Victor are aproape doi metri, deci pe Andreea n-ar ajuta-o nici platformele-șenile pe care le purta în perioada de maximă vogă a trupei André.

Andreea Bălan l-a lăsat pe Victor Cornea în frig

Dar relația pare să meargă bine. Căsătoria e programată pentru 2026 și Andreea are de gând chiar să-i ia numele lui Victor.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc cea mai frumoasă perioadă a unei relații: logodna!

De altfel, Victor Cornea e un jucător de tenis specializat pe dublu, deci viața de cuplu e ceva firesc pentru el, chiar dacă e atât de tânăr. Ca să fim mai preciși, e cu nouă ani mai tânăr decât Andreea Bălan. Când trupa André era în vogă, el nici nu avea acord parental să se uite la așa ceva. Poate de aici și fascinația pentru Andreea. Deci, el avea pe atunci vârsta pe care o are acum Ella, una dintre fetițele Andreei Bălan cu actorul George Burcea.

Logodnicul Andreei Bălan se încălzește cu o cafea, în timp ce ea stă în mașină

Prietenul cu care au ieșit la cafea întreabă dacă vor pleca din nou în vacanță în Laponia, locul unde Victor Cornea a cerut-o de soție pe Andreea. E firesc ca un băiat atât de tânăr să vrea să meargă în Laponia. Poate, cine știe, legenda e adevărată și dă de orașul Moșului, și de elfii care muncesc în atelierele lui, ca minorii din China la asamblarea de telefoane! Sau, dacă are mare noroc, îl surprinde chiar pe Moș Crăciun pregătind cadourile!

Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Cât despre Andreea Bălan, excursia în Laponia a fost un prilej să pună în practică melodia ei: ”Moșule, ce tânăr ești!” Cu siguranță a fost ”Noapte de vis” acolo! Reamintim că Victor Cornea e un jucător de tenis la dublu, iar acolo totul e strategia, tactica. Normal că omul și-a făcut niște calcule când a dus-o pe Andreea în Laponia. Acolo erau cele mai mici șanse să apară cu ținute mai despuiate, pentru care artista a devenit celebră. N-ai cum să ieși în chiloți la -40 de grade Celsius, pe scurt.

Deci, e de luat în calcul Laponia! Ar mai fi multe alte destinații dincolo de Cercul Polar de Nord. Norvegia, fiorduri, Alaska. E clar, relația e atât de fierbinte că nici gerul polar nu o poate răcori.

CITEȘTE ȘI: Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: ”Vom anunța data curând!”

NU RATA: Andreea Bălan, apariție super-sexy la 40 de ani! Parcarea din ”Floreasca” i-a servit drept catwalk

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele
Exclusiv
Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele
Alexandra Velniciuc, transfigurată. Cum a fost văzută la înmormântarea protectorului ei, Horia Moculescu
Exclusiv
Alexandra Velniciuc, transfigurată. Cum a fost văzută la înmormântarea protectorului ei, Horia Moculescu
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit ...
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna ...
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al ...
Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al acesteia
Vezi toate știrile
×