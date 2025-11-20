Acasă » Exclusiv » Nunta nu i-a apropiat pe Andreea Bălan și tatăl ei! Invitația s-a rătăcit pentru socrul mic

Nunta nu i-a apropiat pe Andreea Bălan și tatăl ei! Invitația s-a rătăcit pentru socrul mic

De: Ana Maria Pasat 20/11/2025 | 20:02
Nici măcar nunta, eveniment extrem de important în viața ei, nu pare s-o apropie pe Andreea Bălan de tatăl său. Ca de fiecare dată, Săndel află ultimul ce se întâmplă cu fiica sa. Părintele artistei căruia aceasta îi datorează totuși cariera sa pare să se fi resemnat deja. Și-și alină dorul cu… televizorul. CANCAN.RO vă dezvăluie ce l-a surprins din atitudinea fiicei sale, precum și la ce recurge pentru a fi mai aproape de aceasta.

Andreea Bălan va face din nou nuntă mare, anul viitor, cu Victor Cornea. Apropiații artistei au fost deja anunțați. Doar că, din lista importantă a acestora, a fost omis chiar tatăl său… Mai precis, Săndel Bălan nu este încă pus în temă despre acest eveniment important din viața fiicei sale. Semn că nu a primit nici măcar o simplă invitație verbal.

Andreea Bălan îl evită pe tatăl său

Andreea Bălan își surprinde din nou tatăl

Mai mult, acesta a fost surprins să afle că artista a apelat la nașul său de la cununia religioasă cu George Burcea, Aurelian Temișan, să o conducă la altar, după cum însuși artistul dezvăluia în exclusivitate pentru CANCAN.RO. După cum se știe, conform tradiției, părintele fetei este cel care o încredințează viitorului soț, în timpul ceremoniei religioase.

„Nu știu nimic despre nuntă și nici ce a stabilit. O să o întreb despre acest lucru”, ne-a spus tatăl Andreei Bălan.

Își alină dorul cu televizorul

Surprins de gestul fiicei sale și neinvitat, momentan, la nuntă, Săndel Bălan își alină dorul de aceasta cu… televizorul. Mai precis, tatăl artistei nu ne-a ascuns faptul că nu ratează nicio emisiune de-a fiicei sale, despre care vorbește foarte frumos. Știe exact ora și ziua când TVR difuzează show-ul al cărei jurată este artista și o urmărește de fiecare dată. Conform propriei mărturisiri, la fel proceda și atunci când aceasta era la Antena 1, la „Te cunosc de undeva”.

„Acum că este în juriu, mă uit la TVR la toate emisiunile. Înainte urmăream Te cunosc de undeva”, ne-a spus acesta.

Motivul pentru care a renunțat la o nouă trupă „Andre”

Săndel Bălan este nu doar tatăl Andreei, ci și omul care a avut o contribuție însemnată la succesul trupei Andre, din care a făcut parte și fiica sa. De ani de zile, el a reîncercat să înființeze o altă trupă de fete, pe același model. Doar că „socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg”. Iar acesta a renunțat pe parcurs la intenția sa.

„Acum e greu să mai faci o altă trupă de succes. Fetele nu prea își mai dau interesul. Și dacă găsești două artiste potrivite, riști ca atunci când nu te aștepti, una dintre ele să renunțe. Și totul a fost în zadar”, a completat acesta.

×