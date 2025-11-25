Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea petrecere

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt tot mai aproape de pasul cel mare. Cei doi au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru nuntă. Au stabilit locația, decorul, urmează degustarea, iar acum au anunțat și data nunții. Când vor ajunge aceștia în fața altarului?

Recent, Andreea Bălan și Victor Cornea au fost invitați în cadrul emisiunii realizate de Cătălin Măruță. Cei doi au vorbit despre planurile de nuntă, iar printre altele au dezvăluit și data în care va avea loc marele eveniment. Ei bine, se pare că vor face nunta în primăvara anului viitor, mai exact în data de 10 mai 2026.

Acum pregătirile pentru marele eveniment sunt în toi, iar cei doi miri deja au ales locația evenimentului, aranjamentele, decorul și în curând urmează să aibă degustarea pentru meniu.

„Locația e stabilită, e undeva pe malul Lacului Buftea, am stabilit florile, aranjamentul, decorul, urmează să facem și degustarea”, a mărturisit Andreea Bălan.

De asemenea, au început și repetițiile pentru dansul mirilor, iar aici Victor Cornea recunoaște că are câteva emoții. Melodia pe care cei doi vor dansa este una specială, compusă chiar de către artistă pentru iubitul său.

„Urmează o melodie nouă, este surpriză, el nu o știe. O voi lansa la Sala Palatului și o voi cânta în premieră acolo special pentru el, pe 1 martie. Și apoi poate vom face dansul mirilor pe ea, dacă îi va plăcea piesa. Dacă nu, o să aleagă el piesa”, a mai spus Andreea Bălan.

Cine sunt nașii cuplului?

Mai mult, Andreea Bălan a dezvăluit și cine o să fie nașii. Se pare că aceștia nu sunt persoane publice, ci prieteni apropiați ai lui Victor Cornea. Cântăreața a mai precizat și că după nuntă va lua numele soțului.

„Nașii sunt prieteni de-ai lui Victor, pasionați de tenis. (…) E foarte frumos și îl respect foarte mult și mă mândresc cu numele lui. Numele lui este cunoscut internațional. Numele lui e mai cunoscut ca al meu. Și apoi când mergem în turnee e frumos să apară familia Cornea”, a mai precizat cântăreața.

Foto: Instagram