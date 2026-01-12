Acasă » Știri » Ce dietă are Andreea Bălan. Alimentele pe care le-a restricționat total

Ce dietă are Andreea Bălan. Alimentele pe care le-a restricționat total

De: Andreea Stăncescu 12/01/2026 | 06:20
Ce dietă are Andreea Bălan. Alimentele pe care le-a restricționat total
Dieta pe care o ține Andreea Bălan / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Andreea Bălan a avut întotdeauna o siluetă de invidiat, un rezultat al combinației dintre activitatea fizică intensă și un stil de viață echilibrat. Pe lângă dansul pe care îl practică frecvent și care îi solicită corpul la maximum, cântăreața urmează de ani de zile o dietă atentă. Această disciplină alimentară, combinată cu exercițiile zilnice, îi permite să își mențină kilogramele de peste două decenii.

Andreea Bălan a vorbit despre cum își menține silueta și cum disciplina joacă un rol esențial în viața și cariera ei. Pe lângă rutina zilnică de sport, cântăreața pune accent și pe alimentație, evitând de ani de zile prăjelile și dulciurile, pe care le consumă doar ocazional.

Ce dietă are Andreea Bălan

Această disciplină, combinată cu exercițiile constante și dansul intens, îi permite să își mențină greutatea aproape neschimbată de două decenii și să facă față cu energie cerințelor spectacolelor și acrobațiilor pe scenă.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate. Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport trebuie să faci. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a spus Andreea Bălan pentru Click.ro.

Sursa foto: Social media

Cheia succesului Andreei Bălan

Menținerea formei fizice este strâns legată de performanțele pe scenă pe care le are artista, având show-uri pline de energie și culoare. Cântăreața este cunoscută pentru atenție pe care și-o acordă și mereu face mișcare pentru a avea o siluetă de invidiat, punând preț pe disciplină și perseverență încă din adolescență.

Andreea Bălan subliniază că succesul pe termen lung, în special în muzică, nu vine fără muncă constantă și sacrificii.

„Este foarte multă muncă în spate. Eu cânt de la zece ani, iar de la 12 ani eram deja cunoscută în formula “Andre” și este foarte greu să te menții peste două decenii și să devii relevant și peste două generații, practic. Trebuie foarte multă disciplină și multă muncă și să nu te îmbeți cu apă rece, nici să te atașezi de proiecte care eșuează. Din eșec înveți, le iei ca pe niște lecții, mergi mai departe și te resetezi și o iei de la capăt”, a mai spus cântăreața.

CITEȘTE ȘI: Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre

Andreea Bălan a blocat, din nou, traficul din Capitală! Fustița e tot mai scurtă, chiar și pe ger

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anul de glorie al Marelui Ecran. Care sunt cele mai așteptate filme din 2026
Showbiz internațional
Anul de glorie al Marelui Ecran. Care sunt cele mai așteptate filme din 2026
De ce ne este poftă de carne iarna? Explicația medicului nutriționist Mihaela Bilic
Știri
De ce ne este poftă de carne iarna? Explicația medicului nutriționist Mihaela Bilic
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării...
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă...
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Digi 24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul...
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
Digi24
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele tale să fi fost furate.
go4it.ro
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cartea de Tarot a zilei de 12 ianuarie 2026. Zece de cupe ne aduce armonie, fericire și împlinire emoțională
Cartea de Tarot a zilei de 12 ianuarie 2026. Zece de cupe ne aduce armonie, fericire și împlinire emoțională
Anul de glorie al Marelui Ecran. Care sunt cele mai așteptate filme din 2026
Anul de glorie al Marelui Ecran. Care sunt cele mai așteptate filme din 2026
Horoscop chinezesc 12 ianuarie 2026. Responsabilitatea și loialitatea câinelui dau tonul zilei
Horoscop chinezesc 12 ianuarie 2026. Responsabilitatea și loialitatea câinelui dau tonul zilei
“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre ...
“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre vitrine. Toți ochii pe ei!
De ce ne este poftă de carne iarna? Explicația medicului nutriționist Mihaela Bilic
De ce ne este poftă de carne iarna? Explicația medicului nutriționist Mihaela Bilic
Prognoza meteo azi, 12 ianuarie 2026. Ninge în toată țara: România, sub semnul iernii adevărate ...
Prognoza meteo azi, 12 ianuarie 2026. Ninge în toată țara: România, sub semnul iernii adevărate și al gerului persistent
Vezi toate știrile
×