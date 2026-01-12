Ce dietă are Andreea Bălan. Alimentele pe care le-a restricționat total

Andreea Bălan a avut întotdeauna o siluetă de invidiat, un rezultat al combinației dintre activitatea fizică intensă și un stil de viață echilibrat. Pe lângă dansul pe care îl practică frecvent și care îi solicită corpul la maximum, cântăreața urmează de ani de zile o dietă atentă. Această disciplină alimentară, combinată cu exercițiile zilnice, îi permite să își mențină kilogramele de peste două decenii.

Andreea Bălan a vorbit despre cum își menține silueta și cum disciplina joacă un rol esențial în viața și cariera ei. Pe lângă rutina zilnică de sport, cântăreața pune accent și pe alimentație, evitând de ani de zile prăjelile și dulciurile, pe care le consumă doar ocazional.

Ce dietă are Andreea Bălan

Această disciplină, combinată cu exercițiile constante și dansul intens, îi permite să își mențină greutatea aproape neschimbată de două decenii și să facă față cu energie cerințelor spectacolelor și acrobațiilor pe scenă.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate. Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport trebuie să faci. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a spus Andreea Bălan pentru Click.ro.

Cheia succesului Andreei Bălan

Menținerea formei fizice este strâns legată de performanțele pe scenă pe care le are artista, având show-uri pline de energie și culoare. Cântăreața este cunoscută pentru atenție pe care și-o acordă și mereu face mișcare pentru a avea o siluetă de invidiat, punând preț pe disciplină și perseverență încă din adolescență.

Andreea Bălan subliniază că succesul pe termen lung, în special în muzică, nu vine fără muncă constantă și sacrificii.

„Este foarte multă muncă în spate. Eu cânt de la zece ani, iar de la 12 ani eram deja cunoscută în formula “Andre” și este foarte greu să te menții peste două decenii și să devii relevant și peste două generații, practic. Trebuie foarte multă disciplină și multă muncă și să nu te îmbeți cu apă rece, nici să te atașezi de proiecte care eșuează. Din eșec înveți, le iei ca pe niște lecții, mergi mai departe și te resetezi și o iei de la capăt”, a mai spus cântăreața.

