Maria Petrișor, o voluntară de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat care s-a prăbușit pe stradă. Nu a stat deloc pe gânduri

De: Anca Chihaie 28/02/2026 | 12:57
Într-un gest de curaj, o tânără voluntară din Baia Mare a intervenit rapid pentru a salva viața unui bărbat care s-a prăbușit pe stradă, inconștient și fără semne vitale. Incidentul a avut loc miercuri, iar promptitudinea acțiunii sale a fost crucială pentru a menține funcțiile vitale ale victimei până la sosirea echipajelor medicale de urgență.

Fata, în vârstă de 20 de ani, se afla în apropiere după ce participase la o activitate de informare și prevenție, desfășurată în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Ea a fost imediat atrasă de strigătele disperate ale trecătorilor care încercau să ajute bărbatul căzut. Ajunsă la fața locului, a constatat că acesta era cianotic și nu prezenta semne evidente de viață. Fără să ezite, a contactat serviciul de urgență 112 și a început manevrele de resuscitare conform indicațiilor primite telefonic de la dispecer.

Intervenția ei rapidă a fost esențială pentru menținerea oxigenării organelor vitale ale victimei, în special a creierului și inimii, în primele minute critice, momentul considerat decisiv în cazurile de stop cardiorespirator. După sosirea echipajelor SMURD și a personalului medical, voluntara a continuat să ofere sprijin, facilitând transferul pacientului și asigurând continuitatea intervenției până la stabilizarea acestuia și transportul către spital.

„Este prima dată când aplic o astfel de procedură pe o persoană”, a declarat Maria pentru IGSU. 

Aceasta nu este prima experiență a tinerei în domeniul salvării de vieți. Maria Petrișor este implicată de trei ani în programul „Salvator din pasiune”, coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș, și activează de peste doi ani ca voluntar la Spitalul Județean din Baia Mare. Experiența acumulată în aceste programe a fost, cu siguranță, un factor determinant care i-a permis să reacționeze prompt și eficient într-o situație de urgență.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a evidențiat faptul că intervențiile rapide ale cetățenilor instruiți pot face diferența între viață și moarte în cazurile critice. Cazul Mariei Petrișor servește ca un exemplu elocvent al impactului pozitiv pe care voluntariatul îl poate avea asupra comunității și al modului în care colaborarea între cetățeni pregătiți și serviciile de urgență poate salva vieți. Instituția subliniază că primele minute după un incident de acest tip sunt vitale, iar pregătirea și curajul pot transforma un simplu trecător într-un salvator.

