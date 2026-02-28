În toiul pregătirilor pentru nuntă, Andreea Bălan a amânat luna de miere. Ce se întâmplă în viața artistei

Artista Andreea Bălan traversează o perioadă deosebit de intensă și plină de evenimente importante. Pregătirile pentru nunta ei cu tenismenul Victor Cornea sunt deja în plină desfășurare, chiar dacă ceremonia este programată pentru luna mai 2026. Deși mai este ceva timp până la marele eveniment, cuplul a început deja să trimită invitațiile și să stabilească detaliile esențiale pentru ziua cea mare, de la locație și decor până la meniuri și aranjamente florale.

Locația aleasă pentru petrecere este una impresionantă din Buftea, pe malul lacului, recunoscută pentru evenimente de lux, și care a găzduit anterior nunți celebre, inclusiv cea a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Pregătirile includ și repetiții pentru dansul mirilor, considerat unul dintre momentele centrale ale evenimentului. Se pare că logodnicul artistei simte presiune, însă intenționează să facă față provocării și să se ridice la nivelul așteptărilor.

Când va avea loc luna de miere

În ceea ce privește planurile de nuntă, Andreea Bălan va purta trei rochii de mireasă, fiecare cu un design unic, care reflectă gustul și stilul personal al artistei. Deși nunta va avea loc în luna mai, luna de miere nu va fi imediat după ceremonie, ci va fi amânată până la finalul anului, din cauza programului încărcat al lui Victor Cornea, care va participa la competiții importante de tenis pe tot parcursul sezonului. Cu toate acestea, cuplul a reușit să petreacă deja momente speciale în vacanțe comune, inclusiv o escapadă de schi programată imediat după concertul de la Sala Palatului.

‘Nunta mea cu Victor, știți deja, că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi’, a declarat Andreea Bălan.

În paralel cu planificarea nunții, Andreea Bălan se concentrează și asupra unui alt eveniment major: concertul ei de la Sala Palatului din București, programat pe 1 martie. Acest spectacol, intitulat „Fericire”, promite să fie unul spectaculos și de proporții mari, cu o producție mult mai amplă decât precedentele show-uri ale artistei. Pe scenă vor urca peste 100 de persoane, incluzând dansatori, instrumentiști și invitați speciali. Spectacolul este structurat în șapte părți, fiecare parte reprezentând o poveste distinctă, iar vedeta va schimba nu mai puțin de 14 ținute pe parcursul a două ore și jumătate de spectacol.

„Invitații mei speciali de la spectacol vor fi: Nicole Cherry, Daniela Condurache, Nea Mărin cu Ansamblul; 40 de dansatori, Cristian Porcari și Andra Gogan, care vine special din America. Spectacolul este făcut pe șapte părți și fiecare parte spune o poveste. Spectacolul va ține două ore și jumătate. Vor fi în scenă peste 100 de oameni, de la dansatori, instrumentiști… Eu o să mă schimb de 14 ori. Este o producție anul acesta mult mai mare față de cea din trecut. Va fi un spectacol energic, minunat. Va fi ceva cu totul spectaculos. Abia aștept. Până atunci noi repetăm în fiecare zi pentru acest concert de la Sala Palatului ce va avea loc pe data de 1 martie și este intitulat Fericire’, a mai declarat Andreea Bălan, pentru Viva.

