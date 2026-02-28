Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1961 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

Într-o localitate din România, o casă de vânzare din județul Ialomița nu costă mai mult de 1.961 de euro, în timp ce în București o locuință pusă la vânzare ajunge și la prețul de 200.000 de euro. Chiar dacă pare de necrezut, locuința de vânzare chiar există, iar norocosul care o va achiziționa va beneficia și de o curte generoasă.

Imobilul care costă 10.000 de lei este situat într-o zonă liniștită din județul Ialomița, din Muntenia, în localitatea Armășești. Casa se regăsește într-un peisaj rural, iar viitorul cumpărător poate lua în calcul și că în această zonă de câmpie, agricultura se poate dezvolta la un nivel superior.

Cum arată casa

În urma anunțului făcut pe site-ul OLX, imaginile cu clădirea demonstrează că prețul cerut de proprietar este unul mult mai mic decât cel comun la care se vând casele în această zonă. Spre exemplu, o locuință bătrânească întinsă pe aceeași arie ca și casa din Armășești, costă 30.000 de euro.

Construcția din Armășești are o suprafață utilă de 60 mp, în care sunt incluse două camere și un hol. În exterior, aceasta este plasată pe un teren care măsoară 1000 mp. Chiar dacă nu este mobilată și utilată, viitorul cumpărător are oportunitatea de a-și pune amprenta asupra designului locuinței.

Casa este la țară, iar pe lângă peisajele pitorești, aceasta mai oferă și un teren generos, numai bun pentru cei pasionați de agricultură. În plus, gospodăria este branșată la rețeaua de apă și canalizare. În acest moment se efectuează lucrări pentru instalațiile de gaze.

Din imagini se poate observa că aceasta este situată pe un câmp, dar și că arată ca și cum ar fi fost renovată recent. Acoperișul pare să fie confecționat din țiglă metalică, iar fațada casei prezintă pereți neterminați, deoarece aceștia dau impresia că se află în stadiul de finisare. Din poze se observă că imobilul dispune de mai multe ferestre, care par a fi din termopan, iar interiorul casei este, cel mai probabil, luminat. Pe lângă toate aceste lucruri, gardul este nou, iar pe terenul pe care se află casa, chiar în fața acesteia, sunt plantați copaci.

