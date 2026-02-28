Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1961 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1961 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

De: Iancu Tatiana 28/02/2026 | 11:10
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1961 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă ci doar 1961 de euro. SURSA FOTO: olx.ro

Într-o localitate din România, o casă de vânzare din județul Ialomița nu costă mai mult de 1.961 de euro, în timp ce în București o locuință pusă la vânzare ajunge și la prețul de 200.000 de euro. Chiar dacă pare de necrezut, locuința de vânzare chiar există, iar norocosul care o va achiziționa va beneficia și de o curte generoasă.

Imobilul care costă 10.000 de lei este situat într-o zonă liniștită din județul Ialomița, din Muntenia, în localitatea Armășești. Casa se regăsește într-un peisaj rural, iar viitorul cumpărător poate lua în calcul și că în această zonă de câmpie, agricultura se poate dezvolta la un nivel superior.

Cum arată casa

În urma anunțului făcut pe site-ul OLX, imaginile cu clădirea demonstrează că prețul cerut de proprietar este unul mult mai mic decât cel comun la care se vând casele în această zonă. Spre exemplu, o locuință bătrânească întinsă pe aceeași arie ca și casa din Armășești, costă 30.000 de euro.

Construcția din Armășești are o suprafață utilă de 60 mp, în care sunt incluse două camere și un hol. În exterior, aceasta este plasată pe un teren care măsoară 1000 mp. Chiar dacă nu este mobilată și utilată, viitorul cumpărător are oportunitatea de a-și pune amprenta asupra designului locuinței.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă ci doar 1961 de euro. SURSA FOTO: olx.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1961 de euro. SURSA FOTO: OLX

Casa este la țară, iar pe lângă peisajele pitorești, aceasta mai oferă și un teren generos, numai bun pentru cei pasionați de agricultură. În plus, gospodăria este branșată la rețeaua de apă și canalizare. În acest moment se efectuează lucrări pentru instalațiile de gaze.

Din imagini se poate observa că aceasta este situată pe un câmp, dar și că arată ca și cum ar fi fost renovată recent. Acoperișul pare să fie confecționat din țiglă metalică, iar fațada casei prezintă pereți neterminați, deoarece aceștia dau impresia că se află în stadiul de finisare. Din poze se observă că imobilul dispune de mai multe ferestre, care par a fi din termopan, iar interiorul casei este, cel mai probabil, luminat. Pe lângă toate aceste lucruri, gardul este nou, iar pe terenul pe care se află casa, chiar în fața acesteia, sunt plantați copaci.

Citește și:

Ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o locuință. Nu trebuie semnate actele înainte de a face asta

Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea
Știri
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea
În toiul pregătirilor pentru nuntă, Andreea Bălan a amânat luna de miere. Ce se întâmplă în viața artistei
Știri
În toiul pregătirilor pentru nuntă, Andreea Bălan a amânat luna de miere. Ce se întâmplă în viața artistei
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării
Gandul.ro
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea...
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu el. „I-aș spune-o și mai ferm”
Adevarul
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu...
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
Digi24
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
Click.ro
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de...
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
Digi 24
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării
Gandul.ro
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea
În toiul pregătirilor pentru nuntă, Andreea Bălan a amânat luna de miere. Ce se întâmplă în ...
În toiul pregătirilor pentru nuntă, Andreea Bălan a amânat luna de miere. Ce se întâmplă în viața artistei
Clipe de coșmar pentru Horia Brenciu. Prins în avion, în timp ce SUA și Israel bombardau Iranul: ...
Clipe de coșmar pentru Horia Brenciu. Prins în avion, în timp ce SUA și Israel bombardau Iranul: ”Azi trebuia să ajung acasă”
Urări de primăvară perfecte pentru 1 martie. Felicitări și urări de trimis de Mărțișor
Urări de primăvară perfecte pentru 1 martie. Felicitări și urări de trimis de Mărțișor
Ea e Alexandra, tânăra asistentă de doar 23 de ani care a murit la Constanța. Managerul spitalului ...
Ea e Alexandra, tânăra asistentă de doar 23 de ani care a murit la Constanța. Managerul spitalului a făcut primele declarații
Naba Salem, descalificată de la Survivor? Cum a încălcat contractul cu Antena 1
Naba Salem, descalificată de la Survivor? Cum a încălcat contractul cu Antena 1
Vezi toate știrile
×