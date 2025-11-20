Acasă » Știri » Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a iertat și l-a taxat public!

De: Andreea Stăncescu 20/11/2025 | 21:41
Ce spune Ilona Brezoianu despre soțul ei / Sursa foto: Social media
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Ril, trăiesc una dintre cele mai emoționante perioade din viața lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu doar două zile, iar bărbatul i-a fost alături partenerei sale la fiecare pas, atât în sala de naștere, cât și pe durata internării în spital. Momentele trăite împreună în aceste zile au întărit și mai mult legătura dintre ei, dar au existat și momente ideale pentru glume și ironii.

Ilona și Andrei și-au început povestea de iubire în 2023, preferând pentru o vreme să o trăiască departe de ochii publicului. Relația lor a devenit tot mai serioasă și în iulie 2024 și-au unit destinele în fața familiei și prietenilor. De atunci, drumul lor în doi a continuat să se construiască armonios, apoi au anunțat că urmează să devină părinți.

În urmă cu două zile, pe 17 noiembrie, cuplul a trăit încă un moment memorabil, unul care va rămâne mereu în sufletele lor. Băiețelul lor a venit pe lume printr-o operație de cezariană la care a fost prezent și tăticul, Andrei Ril, fără nicio frică. Atât în sala de nașteri, cât și după, în timpul internării în spital, bărbatul a susținut-o pe Ilona Brezoianu.

Sursa foto: Instagram

Ilona Brezoianu, ironii la adresa soțului

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Ril, radiază de fericire de când familia s-a mărit și l-au cunoscut pe băiețelul lor. Actrița a glumit chiar pe seama faptului că partenerul ei de viață pare epuizat după primele două zile în rolul de tată, sugerând cu umor că și el „a născut”. Vedeta TV a publicat o fotografie din spital, când proaspătul tătic apare dormind alături de bebeluș.

„A născut săracu’, e obosit…”, a glumit Ilona pe Instagram.

