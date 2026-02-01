Acasă » Altceva Podcast » Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 800 de lei. Mulți nu își dau seama

De: Anca Chihaie 01/02/2026 | 18:16
Luminile de ceață rămân unul dintre cele mai neglijate elemente de siguranță rutieră, deși rolul lor este esențial în condiții meteo dificile. Mulți șoferi fie uită să le folosească atunci când vizibilitatea scade drastic, fie le utilizează nejustificat, transformând un sistem de siguranță într-o sursă de disconfort și pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Autoritățile atrag atenția că ambele situații sunt sancționate de lege, iar controalele din trafic s-au intensificat.

Adaptarea luminilor la condițiile de drum este una dintre regulile de bază învățate încă din primele ore de școală de șoferi. Cu toate acestea, pe măsură ce timpul trece, mulți conducători auto ajung să trateze superficial acest aspect. Vizibilitatea redusă, fie din cauza ceții, a ploilor torențiale sau a ninsorilor abundente, crește considerabil riscul de accidente, mai ales atunci când luminile corespunzătoare nu sunt aprinse la timp.

Conform legislației rutiere, există doar câteva situații clare în care folosirea luminilor de ceață este obligatorie. Acestea trebuie aprinse atunci când ceața este densă și reduce semnificativ câmpul vizual, în cazul ploilor puternice care îngreunează vederea și pe timpul iernii, când ninsoarea abundentă sau viscolul afectează vizibilitatea. În schimb, utilizarea stopului de ceață în condiții normale de trafic, mai ales atunci când mașinile circulă în coloană, este considerată periculoasă, deoarece poate orbi sau deranja șoferii din spate.

Poliția rutieră a intensificat verificările în acest sens, iar sancțiunile nu sunt deloc simbolice. Șoferii care nu folosesc luminile de ceață atunci când condițiile o impun riscă amenzi consistente, însoțite de puncte de penalizare. Lipsa acestora în condiții de vizibilitate redusă este considerată o încălcare gravă a regulilor de circulație, deoarece pune în pericol nu doar conducătorul auto, ci și pe ceilalți participanți la trafic.

Pe de altă parte, utilizarea nejustificată a luminilor de ceață reprezintă o problemă tot mai frecventă, în special în marile orașe. Mulți șoferi le lasă aprinse chiar și pe timp senin sau în condiții de trafic aglomerat, fără a conștientiza efectele negative. Această practică a dus la sute de sancțiuni doar în capitală, unde polițiștii au constatat un număr ridicat de abateri legate de folosirea excesivă a acestor lumini.

Valoarea amenzilor este calculată în funcție de punctul de amendă, care a ajuns la peste 200 de lei. Astfel, o sancțiune poate depăși cu ușurință câteva sute de lei, iar în unele cazuri se poate apropia de 800 de lei. Pe lângă impactul financiar, punctele de penalizare acumulate pot duce, în timp, la suspendarea permisului de conducere.

La nivel național, zeci de mii de șoferi au fost opriți în trafic pentru verificări legate de sistemele de iluminare ale vehiculelor. Mulți dintre aceștia nu au fost conștienți că folosesc incorect luminile sau că lipsa lor în anumite condiții reprezintă o abatere sancționabilă. Autoritățile subliniază că scopul acestor controale nu este doar aplicarea amenzilor, ci și creșterea gradului de conștientizare privind importanța vizibilității în trafic.

