Amendă de 2.000 de lei pentru cei care fac asta la bloc. Este strict interzis

Viața la bloc nu e deloc ușoară. Cei care locuiesc în comunitate trebuie să respecte o serie de reguli, altfel orice pas greșit îi poate costa scump. Locatarii trebuie să aibă grijă unde aruncă gunoiul și cum se comportă altfel ar putea risca sancțiuni de până la 2.000 de lei. Spre exemplu, lăsarea deșeurilor oriunde în bloc sau în fața ușii de la intrare le poate aduce mari probleme.

Locatarii nu au voie să își abandoneze sacii menajeri în spațiile pe care le împart cu ceilalți: palier, hol etc. Orice abatere se poate lăsa cu mari sancțiuni. Curățenia trebuie să fie, de asemenea, primordială.

Amendă de 2.000 de lei pentru mizeria de la bloc

Locatarii nu au voie să murdărească pereții sau să lase mizerie la întâmplare, cum ar fi hârtii, pahare goale etc. Autoritățile încearcă prin orice mijloace să țină la distanță șobolanii și gândacii, dar și să evite blocarea căilor de evacuare.

Pedepsele diferă în fiecare sector. În principiu, acestea se situează între câteva sute de lei și pot ajunge până la 1.000–2.000 de lei. Există orașe unde Poliția Locală intervine de urgență și aplică amenzi fără niciun avertisment prealabil. Faptele care se repetă sunt, de asemenea, taxate pe măsură.

Conform legislației, cetățenii au obligația de a separa deșeurile în diferite categorii (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă și deșeuri menajere) pentru a permite reciclarea.

Locatarii trebuie să se gândească de două ori dacă vor flori în ghiveci

Locatarii pot avea de suferit și dacă pun plante în ghiveci pe scara blocului, din dorința de a face spațiul unul mai primitor și cald. Dacă vecinii nu sunt de acord și fac plângere, riscă să primească o amendă serioasă și să simtă din plin gustul dezamăgirii.

Românii care locuiesc la bloc și doresc să planteze flori sau să amenajeze gazonul din fața blocului trebuie să obțină o autorizație de la Primărie înainte de a începe lucrările. De asemenea, locatarii care își doresc să grădinărească și au grijă de spațiul verde din fața blocului pot face asta numai cu acordul tuturor proprietarilor, conform unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației de Proprietari.

