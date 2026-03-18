Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”

După scandalul care a făcut înconjurul internetului, Kristin Cabot a oferit un interviu sincer lui Oprah Winfrey, în care a vorbit despre consecințele momentului viral și despre relația cu fostul său șef, Andy Byron. Discuția vine după unul dintre cele mai controversate episoade online din 2025, care a stârnit reacții la nivel global.

Totul s-a petrecut pe 15 iulie, când celebra „kiss cam” a proiectat pe ecrane momentul în care cei doi apăreau într-o ipostază apropiată. CEO-ul o ținea în brațe pe șefa de resurse umane, iar reacția lor imediată, încercarea de a se ascunde, a atras și mai mult atenția publicului. Momentul a devenit și mai viral după ce solistul trupei, Chris Martin, a făcut o glumă pe scenă, sugerând că fie sunt foarte timizi, fie există ceva mai mult între ei.

Kristin Cabot a explicat că, în acel moment, între ea și Andy Byron nu exista o relație propriu-zisă și că primul lor sărut ar fi avut loc chiar în acea seară. Între timp, ea susține că orice legătură dintre ei s-a încheiat.

Ce a povestit Kristin Cabot despre fostul ei șef

În urmă cu puțin timp, aceasta a acordat un interviu lui Oprah Winfrey și a vorbit deschis despre urmările acestui episod. Kristin Cabot a mărturisit că experiența i-a afectat serios cariera și imaginea profesională, spunând că, de atunci, îi este foarte greu să își găsească un nou loc de muncă.

Întrebată dacă mai păstrează legătura cu fostul ei șef, Kristin a spus că a întrerupt complet comunicarea în toamnă, invocând lipsa de sinceritate. Ea a subliniat că a descoperit neconcordanțe între realitate și ceea ce i se spusese, iar acest lucru a cântărit decisiv în decizia de a se îndepărta.

Deși a evitat să ofere detalii sensibile, Kristin a lăsat de înțeles că multe dintre informațiile primite de la el nu erau conforme cu realitatea. Totuși, a confirmat clar că, la momentul respectiv, Andy Byron i-a spus că se află într-o situație similară cu a ei, fiind desparțiți.

— Mai vorbești cu Andy Byron, fostul tău șef?

— Nu, am întrerupt orice comunicare cu el în toamnă. A fost o problemă serioasă legată de onestitate și integritate. Nu era persoana care pretindea că este, cel puțin în relația cu mine, iar minciuna este un lucru peste care nu pot trece. — Ce vrei să spui mai exact?

— Înseamnă că nu a fost sincer așa cum ar fi trebuit. La final, eu am fost cea care a rămas afectată de situație. — Din ce spui, pare că el nu era, de fapt, separat. Asta sugerezi?

— Vreau să fiu atentă la ce spun, pentru că deja s-au spus multe în spațiul public și nu vreau să afectez pe altcineva sau familia lui. Nu mă simt confortabil să intru în detalii, dar pot spune că multe dintre lucrurile pe care mi le-a prezentat nu erau adevărate. — În regulă. Dar poți confirma ce ai spus mai devreme, că atunci când i-ai spus că ești separată, el ți-a răspuns că trece prin aceeași situație?

— Da, fără nicio îndoială.

