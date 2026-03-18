Acasă » Știri » Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”

Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”

De: Andreea Stăncescu 18/03/2026 | 20:22
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”
Ce spune Kristin Cabot despre relația cu Andy Byron / Sursa foto: Social media

După scandalul care a făcut înconjurul internetului, Kristin Cabot a oferit un interviu sincer lui Oprah Winfrey, în care a vorbit despre consecințele momentului viral și despre relația cu fostul său șef, Andy Byron. Discuția vine după unul dintre cele mai controversate episoade online din 2025, care a stârnit reacții la nivel global.

Totul s-a petrecut pe 15 iulie, când celebra „kiss cam” a proiectat pe ecrane momentul în care cei doi apăreau într-o ipostază apropiată. CEO-ul o ținea în brațe pe șefa de resurse umane, iar reacția lor imediată, încercarea de a se ascunde, a atras și mai mult atenția publicului. Momentul a devenit și mai viral după ce solistul trupei, Chris Martin, a făcut o glumă pe scenă, sugerând că fie sunt foarte timizi, fie există ceva mai mult între ei.

Kristin Cabot a explicat că, în acel moment, între ea și Andy Byron nu exista o relație propriu-zisă și că primul lor sărut ar fi avut loc chiar în acea seară. Între timp, ea susține că orice legătură dintre ei s-a încheiat.

Sursa foto: Social media

Ce a povestit Kristin Cabot despre fostul ei șef

În urmă cu puțin timp, aceasta a acordat un interviu lui Oprah Winfrey și a vorbit deschis despre urmările acestui episod. Kristin Cabot a mărturisit că experiența i-a afectat serios cariera și imaginea profesională, spunând că, de atunci, îi este foarte greu să își găsească un nou loc de muncă.

Întrebată dacă mai păstrează legătura cu fostul ei șef, Kristin a spus că a întrerupt complet comunicarea în toamnă, invocând lipsa de sinceritate. Ea a subliniat că a descoperit neconcordanțe între realitate și ceea ce i se spusese, iar acest lucru a cântărit decisiv în decizia de a se îndepărta.

Deși a evitat să ofere detalii sensibile, Kristin a lăsat de înțeles că multe dintre informațiile primite de la el nu erau conforme cu realitatea. Totuși, a confirmat clar că, la momentul respectiv, Andy Byron i-a spus că se află într-o situație similară cu a ei, fiind desparțiți.

— Mai vorbești cu Andy Byron, fostul tău șef?
— Nu, am întrerupt orice comunicare cu el în toamnă. A fost o problemă serioasă legată de onestitate și integritate. Nu era persoana care pretindea că este, cel puțin în relația cu mine, iar minciuna este un lucru peste care nu pot trece.

— Ce vrei să spui mai exact?
— Înseamnă că nu a fost sincer așa cum ar fi trebuit. La final, eu am fost cea care a rămas afectată de situație.

— Din ce spui, pare că el nu era, de fapt, separat. Asta sugerezi?
— Vreau să fiu atentă la ce spun, pentru că deja s-au spus multe în spațiul public și nu vreau să afectez pe altcineva sau familia lui. Nu mă simt confortabil să intru în detalii, dar pot spune că multe dintre lucrurile pe care mi le-a prezentat nu erau adevărate.

— În regulă. Dar poți confirma ce ai spus mai devreme, că atunci când i-ai spus că ești separată, el ți-a răspuns că trece prin aceeași situație?
— Da, fără nicio îndoială.

CITEȘTE ȘI: Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa

Cătălin Botezatu, adevărul despre furtul ceasului de 2.000.000 de lire. După ce a fost jefuit în Londra, designerul face dezvăluiri uluitoare în direct la Dan Capatos Show

Recomandarea video

Iți recomandăm
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Știri
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Știri
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat ...
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat surprinși neplăcut
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a ...
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a lovit și mi-a luat ceasul”
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Locul de vis din România pe care trebuie să-l vizitezi: Poiana Narciselor
Locul de vis din România pe care trebuie să-l vizitezi: Poiana Narciselor
Vezi toate știrile