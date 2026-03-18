Cătălin Botezatu face lumină în cazul ceasului în valoare de două milioane de lire sterline care i-a fost furat! Așa cum știm, celebrul designer a trecut în urmă cu o lună printr-un incident extrem de neplăcut în Londra, după ce a fost victima unui jaf într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale Capitalei britanice. Evenimentul a avut loc seara, în Berkeley Square, din cartierul Mayfair, un loc cunoscut pentru magazinele de lux, dar și pentru faptul că este frecvent vizat de grupări specializate în furturi de obiecte valoroase. Designerul român a rămas fără un ceas de colecție extrem de valoros, estimat la aproximativ două milioane de lire sterline. După incident, a avut loc o anchetă pentru identificarea și, ulterior, prinderea hoților. După luni întregi de speculații, cazul ceasului de lux care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu intră într-o nouă etapă. Celebrul designer va veni în cadrul emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.RO unde va face lumină asupra întregii situații.

Îndelung a fost comentată situația neplăcută prin care a trecut Cătălin Botezatu în urmă cu o lună și jumătate atunci când se afla în Londra a fost jefuit de un ceas în valoare de 2 milioane de lire sterline. Ceasul Richard Mille furat de la designer face parte din Seria Sapphire, considerată a include unele dintre cele mai rare ceasuri din lume. Aceste ceasuri sunt toate sculptate în blocuri de cristal de safir, iar prețul este pe măsură. Dacă până acum informațiile au fost fragmentate, iar ancheta a fost ținută departe de ochii publicului, Cătălin Botezatu este pregătit să ofere detalii exclusive despre procesul aflat în derulare împotriva celor care sunt responsabili de furtul bijuteriei.

Cătălin Botezatu vorbește în premieră despre cazul ceasului de 2 milioane de lire sterline care i-a fost furat

Poliția londoneză a reușit să prindă un suspect. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani, din localitatea Slough, care a fost arestat și pus sub acuzare pentru jaf, și reținut în arest preventiv. Designerul va vorbi și va clarifica mai multe controverse apărute în spațiul public care au alimentat numeroase speculații. Apariția sa vine într-un moment cheie în care ancheta pare să se apropie de o concluzie, iar publicul așteaptă răspunsuri clare.

În urmă cu câteva săptămâni, designerul a fost întrebat de CANCAN.RO dacă îi este teamă să poarte astfel de bijuterii în continuare și a oferit un răspuns ferm și tanșant: „Nu o să-mi fie teamă în viața mea de infractori și de hoți”, a spus creatorul de modă (vezi aici).

Lolrelai vine în platoul Dan Capatos Show

În platoul emisiunii va veni și Lolrelai care va face noi dezvăluiri despre procesul cu medicul stomatolog care a abuzat-o. După un proces care durează de peste cinci ani, vedeta și medicul stomatolog vor avea ultima înfățișare în sala de judecată.

