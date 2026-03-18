Cum a fost „filat" designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a lovit și mi-a luat ceasul"

De: Delina Filip 18/03/2026 | 20:18
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Botezatu a fost prezent în platoul Dan Capatos Show de la CANCAN.RO și a vorbit despre cazul ceasului care i-a fost furat! Celebrul designer a povestit pas cu pas cum s-a întâmplat jaful, într-un scenariu demn de filmele cu mafioți. Totul s-a întâmplat într-un dintre cele mai exclusiviste zone din Londra, un cartier frecventat de milionari și vedete. Dacă până acum informațiile au fost fragmentate, iar ancheta a fost ținută departe de ochii publicului, Cătălin Botezatu a oferit toate detaliile în exclusivitate despre furtul bijuteriei, dar și despre ancheta aflată în desfășurare. În plus, designerul povestește momentele de groază prin care a trecut și în care s-a temut pentru viața lui. 

Cătălin Botezatu a trecut prin clipe de panică în Londra acolo unde a fost atacat de hoți. Așa cum știm, designerul a fost deposedat de ceasul său Richard Mille, un model spectaculos încrustat cu diamante. La o lună și jumătate de la incident, Cătălin Botezatu a spus tot ce s-a întâmplat în acea noapte de coșmar. Designerul a fost atacat în plină stradă! Mai mult, Cătălin este convins că hoții au acționat la pont. Iată ce dezvăluiri a făcut!

Cătălin Botezatu, dezvăluiri în premieră despre noaptea în care a fost jefuit: „Am pus mâna să nu mă atace la operație”

Cătălin Botezatu: Eram la Londra, înaintea unui eveniment, eram de patru zile acolo. Aveam ceasul de rigoare, un Richard Mille cu diamante.

Dan Capatos: Ceasul era al tău?

Cătălin Botezatu: Da, nu iau cu împrumut. Nu era nici contract de imagine sau ceva, era al meu. Nu o să port niciodată bijuterii, ceasuri pentru imagine. Dacă cineva vrea să facă un contract de imagine cu mine pot să ajung la un compromis în care să-i fac un preț. Revenind la proces, eu nu aveam cum să spun nimic despre proces pentru că nu aveam voie. Deci eram la Londra, înaintea unui eveniment. Nu scosesem ceasul până în seara aceea, fiind un ceas la evenimente speciale. Am ajuns într-o seară la celebrul restaurant Amazonico din MyFair.

Dan Capatos: Unde manager este un român.

Cătălin Botezatu: Nu mai este, a plecat. Dacă era el acolo cred că rezolvam problema în altfel. Eram într-o zonă extrem de high unde vin toți oamenii cu bani. Eram la acel restaurant pentru a nu știu câta oară, nu era prima oară când mergeam la Amazonico pentru că acolo se mănâncă bine, am făcut rezervare, nu pe numele meu. Dar, cred că a fost la pont pentru că eu nu stau cu ceasurile așa. Mereu ceasurile mele sunt acoperite de costum, de sacou. În restaurant mai eram cu niște persoane. E adevărat că unul dintre chelnerii care ne-a servit era român. Eu cred că românii nu fură, nu dau ponturi. Șeful de sală era un tip jovial, nu cred că el, dar cineva a dat pontul. Lângă restaurant ei au o terasă.

Dan Capatos: Au grădina aceea.

Cătălin Botezatu: Da. Am ieșit afară, am făcut poze cu niște românce. Eu am luat pe toată lumea la rând să mă gândesc cine ar fi putut să dea pontul. Româncele de care vă zic că au făcut poze cu mine, a doua zi le-au postat și mi-au dat tag, e clar că nu erau ele. În schimb, bodyguarzii de acolo m-au văzut când fumam. Eu fumez cu mâna dreaptă, nu cu stânga, să zici că s-a văzut din exterior ceasul. Deci dacă cineva m-ar fi filat de pe stradă ar fi văzut cealaltă mână, deci ceasul a fost pe partea cu restaurantul. Cineva din restaurant a fost.

Cătălin Botezatu dezvăluie momentele de coșmar prin care a trecut când a fost jefuit

Dan Capatos: Dar sunt mulți clienți cu bani acolo, ar însemna să îi dea pe toți la pont.

Cătălin Botezatu: Au mai fost dați la pont. Am ieșit de două trei ori la țigară, la trabuc. Am terminat cu totul, am mâncat, am ieșit. Mașina era parcată vizavi, aștepta să ne ducă la hotel. Patru metri erau între mașină și restaurant. Eram cu două doamne, le-am dus în mașină, eu m-am întors să sting trabucul. În momentul acela, unde era gardul de fier forjat, au venit din senin trei vlăjgani, de pe aceeași laterală cu mine. Mi-am dat seama ce se întâmplă. Unul avea briceag. Am fost pus la gard, eu am pus mâna unde am operația și mâna la ceas. Din toată smuceala i-am dat un pumn unuia, i-am aruncat șapca pe jos. M-a lovit și el aici (n.r. arată la față) și au luat ceasul. Asta s-a întâmplat în câteva secunde și au fugit toți trei.

Dan Capatos: Asta s-a întâmplat lângă intrarea în Amazonico? Știu că acest local are bodyguarzi.

Cătălin Botezatu: Vizavi eram. Nu a sărit niciunul, parcă nu m-au văzut. Au venit abia după ce s-a terminat totul.

Dan Capatos: Asta te face pe tine să crezi că ar fi putut avea legătură cu ei?

Cătălin Botezatu: Tu vezi un client de-al tău atacat și nu faci nimic. În fine. Personajul celălalt care a avut grijă de fete să le bage în mașină a fugit după cei trei care au zbughit-o. La o intersecție cei trei s-au despărțit, doi într-o parte, celălalt singur în altă parte. Stătea cu mâna în buzunar ceea ce denotă că avea ceva acolo, probabil ceasul. L-a alergat în continuare, dar când au ajuns într-un gang acel bărbat a scos cuțitul. Atunci îți pui întrebarea dacă merită să-ți pui în pericol viața. Acolo s-a oprit totul, am chemat poliția. Poliția a spus să mergem la hotel să dăm declarații. Ce îmi pare rău este că am plecat de la locul faptei și am uitat să iau șapca hoțului pentru că dacă aș fi luat șapca avea ADN-ul acelui om. Am zis să trimită un echipaj să ia șapca. Au trimis, dar nu au mai găsit-o.

Dan Capatos: Dar au găsit ceva? Alte probe?

Cătălin Botezatu: Da, au găsit o parte a ceasului ruptă și trabucul pe care nu apucasem să-l sting că mi-a zburat în aer. La un moment dat, unul dintre băieții care se uita pe acolo pe jos a văzut într-o mașină un individ. Eu am zis asta, dar poliția mi-a spus: Oricum este groasă treaba, mai bine mergeți la hotel că nu vrem să se întâmple și altceva. A doua zi au prins un suspect, l-au recunoscut, l-au arestat. Acum în august va fi procesul cu toți trei.

Dan Capatos: Nu au recuperat nimic? 

Cătălin Botezatu: Nu. M-au avertizat că este posibil să nu-l recuperez niciodată. Avea o mică zgârietură, era puțin mătuit. Dacă cineva va merge să refacă acea parte pentru a putea să-l vândă ulterior, va fi prins.

Tags:

Recomandarea video

