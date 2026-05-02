Andreea Mantea a ajuns în faliment! Vedeta de la Kanal D, investigată pentru datorii de peste 1 milion de lei

De: Keva Iosif 02/05/2026 | 20:01
Andreea Mantea traversează o perioadă tensionată în afaceri, după ce firma pe care a administrat-o a ajuns cu datorii de peste un milion de lei. Situația a ajuns deja pe mâna instanței, unde ANAF cere să se stabilească dacă nu cumva răspunderea pentru această sumă imensă îi poate fi atribuită personal, pe fondul modului în care a fost gestionată afacerea. Războiul dintre prezentatoare și Fisc este la început, însă Andreea are o explicație pentru întreaga situație, iar CANCAN.RO vine cu toate detaliile.

Una dintre cele mai longevive prezențe de pe micul ecran, Andreea Mantea a fost ani la rând una dintre „locomotivele” postului Kanal D, ceea ce a transformat-o și într-una dintre cele mai bine plătite vedete. Dincolo de cariera construită în fața camerelor, aceasta a făcut la un moment dat pasul firesc spre zona de business, alegând să își deschidă propria firmă de producție cinematografică, video și programe TV – AMAN MEDIA SRL.

Doar că, în spatele proiectului, lucrurile nu au evoluat în direcția dorită de ea. Firma AMAN MEDIA SRL a ajuns în insolvență și, recent, a cerut falimentul, acumulând datorii semnificative către stat.

Potrivit datelor din dosarul aflat pe rol, compania are obligații restante de 1.133.288 de lei, sumă înscrisă în tabelul definitiv al creditorilor, unde principalul creditor este Ministerul Finanțelor Publice, prin ANAF.

În acest context, Fiscul a făcut un pas suplimentar și a cerut în instanță atragerea răspunderii personale a fostului administrator al firmei, respectiv Andreea Mantea. Procedura nu este chiar una obișnuită și apare atunci când autoritățile consideră că simpla închidere a firmei nu este suficientă pentru acoperirea prejudiciului, iar o parte din răspundere ar putea fi transferată asupra celui care a condus societatea.

În termeni juridici, „atragerea răspunderii personale” înseamnă că instanța este chemată să analizeze dacă administratorul firmei poate fi făcut direct responsabil pentru datoriile acumulate. Concret, statul sau creditorii încearcă să demonstreze că falimentul nu a fost doar rezultatul unei activități economice nereușite, ci și al unor decizii imputabile administratorului – cum ar fi o gestiune defectuoasă, utilizarea necorespunzătoare a fondurilor sau lipsa unei administrări prudente. Dacă instanța admite o astfel de cerere, persoana vizată poate fi obligată să achite din buzunarulpropriu datoriile firmei.

Andreea Mantea, sub lupa judecătorilor

Deocamdată însă, în cazul Andreei Mantea nu există o hotărâre definitivă, iar judecătorii Tribunalului Ilfov urmează să stabilească dacă sunt întrunite condițiile legale pentru o astfel de răspundere.

„La data de 25.02.2026 ni s-a comunicat de către creditorul majoritar Ministerul Finanțelor Publice (…) că a fost formulată cererea de atragere în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, a răspunderii personale patrimoniale împotriva fostului administrator statutar al debitoarei (n.r. Andreea Mantea)”, a transmis lichidatorul judiciar.

Din documentele aflate la dosar reiese că firma prezentatoarei a fost înființată în 2020, iar începând cu anul 2022 societatea a înregistrat un declin constant.

”Tribunalul, deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov, debitoarea AMAN MEDIA SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei, desemnarea în calitate de administrator judiciar a CAPITAL EXPERT IPURL. În fapt, debitoarea a arătat că a fost înființată în anul 2020 și a desfășurat activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, conform cod CAEN 5911. Începând cu anul 2022, societatea a avut un parcurs descrescător al cifrei de afaceri, raportând pierderi în acest sens. Societatea a început să aibă dificultăți în realizarea planului de dezvoltare a creșterii costurilor operaționale, reducerii portofoliului de clienți și a situației economice. Societatea a început să acumuleze datorii, nemaiputând achita la termenul scadent facturile către aceștia, întârziind plata obligațiilor bugetare, fapt cea a dus la blocarea în repetate rânduri a conturilor bancare deținute de societate”.

În cadrul procedurii de insolvență, lichidatorul judiciar a întocmit rapoartele prevăzute de lege și a propus închiderea procedurii de faliment, în condițiile în care nu au existat bunuri suficiente pentru acoperirea datoriilor și nici interes real din partea creditorilor pentru continuarea demersurilor. În ședințele Adunării Creditorilor, de altfel, nu s-a prezentat niciun creditor.

Pe lângă aceste aspecte, instanța a dispus măsurile standard din astfel de proceduri, inclusiv inventarierea bunurilor și sigilarea activelor societății, în vederea lichidării.

