Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța

Situație tensionată în Saint-Jean-de-Verges, unde o serie de spargeri de locuințe a creat îngrijorare în rândul locuitorilor din comuna situată în apropierea orașului Foix. Autoritățile locale au anunțat patru astfel de incidente în ultimele 15 zile, însă procurorii confirmă existența cazurilor, menționând că acestea au avut loc pe parcursul întregului an, potrivit publicației La Dépêche du Midi.

Două infracțiuni ar fi fost comise în centrul vechi al satului, o alta în zona numită „La Terrasse”, iar ultima chiar în weekendul 14-15 martie, pe drumul Hôpital. Conform primăriei, dacă la prima spargere nu s-a furat nimic, la cea de-a doua ar fi fost sustrasă o trotinetă.

Un alt jaf a avut loc pe 6 martie, chiar sub ochii proprietarilor. Hoții au sustras mai multe bunuri dintr-o locuință din La Terrasse în doar o oră. „Au dispărut amintiri de o viață”, declară o proprietara. Cu toate că soțul acesteia se afla la doar 300 de metri de casă, nimeni nu a bănuit nimic până în momentul în care au descoperit poarta forțată.

Victimele, care au depus deja plângere, precizează că nu au observat niciun detaliu suspect. Problema stă cu totul diferit în cazul unei locuințe aflate la câțiva kilometri distanță. La capătul drumului Hôpital, o casă de vacanță a fost vizitată de răufăcători weekendul trecut. Aceștia din urmă ar fi apelat la o tehnică nemaiîntâlnită: folosirea unor scobitori pentru a identifica locuințele goale.

O scobitoare în poartă semnalează un posibil jaf

Scobitoarea înfiptă în poartă reprezintă o metodă de monitorizare folosită de răufăcători pentru a verifica prezența sau absența locatarilor. Hoții înfig o scobitoare între ușă și toc, foarte aproape de balamale sau în partea de jos.

În cazul în care, dacă după 24 sau 48 de ore scobitoarea este tot acolo (nu a căzut), infractorii știu sigur că nimeni nu a deschis ușa și că locuința poate fi spartă în siguranță. Tehnica amintește de cea a bucăților de hârtie albă lăsate în cutiile poștale.

Localnicii sunt înmărmuriți de îndrăzneala infractorilor. Oamenii au fost convinși că hoții nu vor risca să intre pe stradă, tocmai din cauza unei fundături care i-ar fi putut bloca complet.

