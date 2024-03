A fost cerută în căsătorie de iubit, dar nu se grăbește să ajungă la altar! O cântăreață a rămas cu un gust amar după prima nuntă: „A fost pe sufletul fostului soț, eu nu mai vreau așa!”

Julia Chelaru și Bogdan Jianu au fost împreună vreme de 17 ani, însă căsnicia lor a ajuns la final în anul 2016. Bărbatul și-a refăcut viața alături de Cătălina Ponor cu care are doi copii, cel de-al doilea fiind abia născut (vezi aici). Julia a trecut și ea peste divorț, iar de câțiva ani se iubește cu John, un bărbat care i-a pus deja inelul pe deget. Și, deși spunea că își dorește o nuntă pe malul mării, cântăreața și bărbatul au tot amânat momentul. Acum, Julia a spus în exclusivitate pentru CANCAN.RO care este motivul pentru care tot amână marele moment. În plus, artista a vorbit și despre fostele colege de trupă, Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu, și a dat detalii neștiute până acum despre orgoliile din trupă.

Julia Chelaru a divorțat acum câțiva ani și și-a refăcut viața alături de John, un bărbat lângă care se declară fericită și împlinită. Fosta componentă a trupei Exotic a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, John după primii ani de relație, însă tot amână momentul nunții. Deși a declarat că își dorește o petrecere pe plajă, vedeta a ajuns la concluzia că nu actele țin o relație.

Julia Chelaru a amânat mult timp nunta: „A doua oară te gândești bine dacă ai mai face-o”

„Sunt într-o relație evident, având în vedere că eu am avut o nuntă știută de toată lumea. Am fost în relație 18 ani, dintre care 7 într-o relație și 11 căsătoriți. Odată ce ai făcut prima dată pasul acesta, a doua oară te gândești bine dacă ai mai face-o. Nu te ține niciun act, dar dacă s-ar întâmpla, aș face-o dintr-un singur motiv că mi-aș dori nuntă pe malul mării. E ceva foarte superficial. Și lui îi surâde ideea( n.r. nunții), dar chestia asta cu actele, ceva dă cu virgulă”, a spus Julia pentru CANCAN.RO.

În plus, artista susține că prima nuntă nu a fost deloc pe placul ei. Fostul ei soț, Bogdan Jianu, a fost cel care s-a implicat mai mult în organizare…organizare care nu a fost așa cum și-a dorit ea. Deși nunta a fost cu mult fast și invitați fără număr, Julia susține că ea și-ar fi dorit ceva mai simplu și mai puțin conservator.

„Mi-aș dori ca de data aceasta să fie mai pe placul meu nunta. Data trecută a fost o chestie în care s-a implicat mai mult fostul soț, a fost mai pe sufletul lui. Eu schimbându-mă foarte mult, nu cred că aș mai vrea genul acela. Aș vrea mult mai relaxată treaba, cu toate genurile de muzică, cu prietenii noi care sunt diferiți de cei pe care îi aveam atunci. Din acest motiv, mi-aș dori să fie o nuntă pe sufletul meu 100%. Să facem nebunie și tam-tam și hărmălaie. Nu este scris undeva, dar dacă va fi, veți fi invitați” , a spus cântăreața.

Ce spune despre despărțirea de fostele colege: „Ajungi să îți diminuezi din personalitate”

Cântăreața ne-a mai spus că urmează o perioadă aglomerată pentru ea și va trebui să plece pe Tărâmul tuturor posibilităților, America. Nu este pentru prima dată când merge acolo, căci pe vremea când cânta în trupa Sexxy alături de Claudia Pătrășcanu a vizitat continentul american. Și, că tot am adus vorba de fosta trupă din care făcea parte și Julia, aceasta ne-a dezvăluit dacă mai ține sau nu legătura cu fostele colege.

„Mi-am luat viza de America, de acolo vin pentru că urmează să plec în America în calitate de turist. Am mai mers în America pe vremea când eram cu trupa Sexxy. Nu mai țin legătura cu Andreea Bănică și Claudia, noi nu am fost prietene la cataramă. Am fost colege în primul rând, dar cât am cântat împreună am fost o familie. Au fost atâția ani, trei ani în Exotic cu Andreea și Claudia și apoi încă patru ani în Sexxy. După care drumurile noastre s-au separat bine de tot și au trecut niște ani de atunci, de când ne-am despărțit. Când faci parte dintr-o trupă, tu trebuie să îți diminuezi din personalitatea ta ca să te aliniezi cu celelalte persoane.

Ne-am mai întâlnit la evenimente, ne face plăcere să mai vorbim. Ele sunt mai apropiate pentru că sunt de acolo, Andreea din Eforie și Claudia din Constanța. Cu Claudia chiar ne-am mai întâlnit în calitate de prietene, era și cu ex-ul ei și avem amintiri frumoase. Ne-am întâlnit cu puțin timp înainte să se despartă”, a mai declarat Julia pentru CANCAN.RO.

De ce se certau Claudia Pătrășcanu, Andreea Bănică și Julia Chelaru: „Erau niște orgolii, ranchiună”

Julia Chelaru a făcut parte din trupa Exotic alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu. Cele trei au făcut furori împreună vreme de doi ani, uletrior trupa s-a destrămat, Andreea Bănică părăsind-o. Claudia și Julia au schimbat numele trupei în Sexxy și doi ani au continuat în această formulă. În cele din urmă și trupa Sexxy s-a destrămat și fiecare a luat-o pe drumul ei. Acum, Julia spune ce s-a întâmplat, de fapt.

Nu mi-ar plăcea să mai fac parte dintr-o trupă, sunt foarte categorică la capitolul ăsta. Ideea de trupă este complicată când nu ești maturizată îndeajuns. Sunt motive de ranchiună, ne certam, dar nu mult. Aveam certuri legate de îmbrăcăminte, de spectacole. Erau niște orgolii, iar aceste orgolii le-am observat la toate trupele.

Vin persoane care spun că era bine în trupă. Păi era pentru că era momentul potrivit pentru așa ceva. Este clar că intervin orgolii, este uman. Toate aveam mici orgolii pentru că niciuna nu s-a trezit într-o trupă peste noapte, toate cântam de dinainte”, a mai spus aceasta.

