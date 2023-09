Coșmarul continuă! Dată în judecată de fosta soacră, Claudia Pătrășcanu a fost bombardată cu mesaje vocale de iubitul Biancăi Drăgușanu: ”Mă hărțuiește!” Ce a putut să-i spună Bădălău

Atacată de soacra sa, care recent a depus o plângere penală împotriva ei, Claudia Pătrășcanu face acuzații grave la adresa fostului soț. Artista spune că deși a divorțat de ceva timp, nici acum nu are liniștea pe care și-ar dori-o. Ea a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că Gabi Bădălău o hărțuiește și-n prezent și că în urmă cu câteva zile, acesta i-a trimis patru mesaje vocale în care o ataca pentru că s-a dus să cânte la un concert.

Chiar dacă instanța a dat decizia finală, în urmă cu ceva timp, războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău e departe de a se fi încheiat. Deși artista spune că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu familia fostului soț, aceasta a izbucnit după ce a fost să dea declarație, întrucât soacra a depus o plângere penală împotriva ei.

Claudia Pătrășcanu a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că fostul soț o hărțuiește și acum și nu o lasă să muncească.

„Nu am voie să muncesc. Am fost la un concert sâmbătă, la Constanța. Dar copiii au rămas cu mama. Mi-a dat patru vocale în care urla și mă abuza. Mă hărțuiește. De cinci ani face asta. Dacă aș depune la instanță aceste mesaje, așa cum mi s-a sugerat, lumea ar fi șocată. Eu după el nu am voie să fac nimic, nici să fiu plecată.

Niciodată nu-mi voi dori însă ca tatăl copiilor mei să ajungă rău, pentru ca asta înseamnă ca și copilul să sufere. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere ca să pot să muncesc”, a declarat Claudia Pătrășcanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Îi demoralizează, nu vrea să-i susțină”

Artista a adăugat că fostul soț nu-și susține copiii ca aceștia să facă ceea ce-și doresc și că deși le plătește școala privată, pensia pe care le-o dă, lunar, e una sub orice critică:

„Nicolas (nr. fiul său cel mic) și-a dorit să facă un pas mare, să joace la Academia Hagi. L-am transferat. El este foarte talentat. Au trei-patru antrenamente pe săptămână. De la 6 ne trezim. Taică-su nu înțelege. Cel mare își dorește și el, face tenis. Dar îi demoralizează, nu vrea să-i susțină. Îi este greu să vină la Constanța, să stea cu ei. În week-end-uri trebuie să meargă la meciuri. Dar nu-l interesează. Copiii au doar susținerea mea să facă ceea ce-și doresc.

Școala le-o plătește, el a vrut la privat. Dacă nu, îi scoatem și îi dăm la stat. Dar ei nu pot trăi până la 24 de ani cu 300 de lei pe lună, e batjocură, e sub orice critică. Dar dacă atâta a considerat el”.

(CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRAȘCANU A RUPT TĂCEREA! CINE ESTE, DE FAPT, BĂRBATUL MISTERIOS CU CARE S-A AFIȘAT. IUBEȘTE DIN NOU?! “M-AM ÎNTÂLNIT CU…”)

„Am cerut consiliere psihologică”

Altfel, artista a mai spus că-și dorește să aibă liniște și să nu mai fie implicată absolut în niciun scandal:

„Copiii devin ceea ce le transmit mamele și părinții. Mama are un rol important în viața unui copil. De aceea eu mereu încerc să fac fapte bune, să fiu înțeleaptă, pentru ca ei asta să absoarbă de la mine.

Am cerut consiliere psihologică pentru copii, mi-au respins-o. Ei trec prin anumite situații dificile.

Îmi doresc să-și vadă fiecare de viața lui. Eu tac pentru copiii mei, nu mai vreau să fiu implicată în scandaluri declanșate de ei. Fac totul prin Protecția copilului care m-a ajutat să iau legătura cu ei atunci când au fost la tatăl lor”.

(NU RATA: A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! CE SPUNE CLAUDIA PĂTRĂȘCANU DESPRE CERTURILE CU LUCIAN MITREA, SOȚUL ANDREEI BĂNICĂ: „EU LEȘINAM PE SCENĂ”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.