Claudia Pătrașcanu a rupt tăcerea! Cine este, de fapt, bărbatul misterios cu care s-a afișat. Iubește din nou?! “M-am întâlnit cu…”

Surprinsă în compania unui alt bărbat, la jumătate de an distanță, după pronunțarea divorțului de Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu a dezvăluit pentru CANCAN.RO, în ce context s-a întâlnit cu tânărul respectiv. Ea ne-a făcut, totodată, și profilul viitorului său soț și nu ne-a ascuns faptul că vrea să îmbrace din nou rochia de mireasă și să devină mamă pentru a treia oară.

Claudia Pătrășcanu a trecut printr-un divorț lung și cu scandal de fostul soț, Gabi Bădălău. Artista spune însă, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, că toate rănile din trecut i s-au vindecat complet.

Claudia se vede din nou mamă și mireasă și chiar pregătită pentru o nouă relație. Nu-și dorește un iubit bogat, cu case și mașini, ci un bărbat care să reușească să o facă să râdă în hohote. În prezent însă, deși e foarte curtată, după cum ne-a mărturisit, are alte priorități. Printre acestea se află și noua afacere, cea cu imobiliare, în care a intrat.

„În trei zile m-am văzut cu patru bărbați”

CANCAN.RO: A apărut din nou soarele în viața ta? Spune-ne ceva despre bărbatul cu care te-ai afișat zilele trecute…

Claudia Pătrășcanu: În trei zile m-am văzut cu patru bărbați. Toți tineri și frumoși. În domeniul meu lucrează mai mult bărbații. Am niște proiecte în desfășurare, e vorba despre un business pe care-l pun la punct. E de viitor, acum alerg de colo-colo. Stau cu multă lume la discuții. În București e nebunie, în Constanța, în patru ani nu am avut nicio treabă. Noi doar ne-am întâlnit, am tratat niște lucruri, iar omul se trezește apoi în presă… 20 de ani am stat în București, am atâția prieteni. Toată lumea trage să se vadă cu mine. Eu îi fac să râdă, sunt de viață.

CANCAN.RO: Ți-e dor de București? Preconizezi să te muți înapoi?

Claudia Pătrășcanu: Nu preconizez acum asta. Când am treburi, vin aici și le rezolv.

CANCAN.RO: Fostul tău soț spunea că-și dorește ca cei mici să locuiască în București, să fie mai aproape de ei…Că e dispus să vă ofere toate condițiile…

Claudia Pătrășcanu: Un om când își dorește ceva, și face. Nu doar vorbește! Eu am văzut ceva? Copiii au văzut ceva? Nu! Și atunci de ce să mai credem în niște vorbe. Eu nu mai cred în vorbele nimănui. Baza în viață ești tu. Nu te baza pe nimeni altcineva, nici pe tata, nici pe mama.

CANCAN.RO: Rănile trecutului ți s-au vindecat?

Claudia Pătrășcanu: S-au dus demult. Nu mai există. Au trecut atâția ani. Se vindecă de la sine. Am o viață așa frumosă și liniștită. Se întâmplă atâtea lucruri.

„Sunt destul de curtată”

CANCAN.RO: Există cineva în viața ța?

Claudia Pătrășcanu: Sunt destul de curtată, recunosc acest aspect. Mi-e greu să iau o decizie. Nu fug de o relație, categoric. Vreau să mă dezvolt foarte mult în plan personal și profesional. Acum nu prea am timp de ceva concret. Dacă voi avea pe cineva, nu m-aș expune. Nu îmi mai place. Când ești mai tânăr, e altceva…Vreau să-mi trăiesc viața normal. Dar nici nu o să mă ascund după blocuri. Mă voi afișa când voi fi într-o relație.

CANCAN.RO: Ești pregătită pentru o nouă relație?

Claudia Pătrășcanu: De ce nu? Dar acum nu am timp. Vreau să mă dezvolt tot pentru copii, pentru viitorul lor, pentru binele lor.

Intră în afacerile cu imobiliare

CANCAN.RO: Ziceai de un business… În ce domeniu?

Claudia Pătrășcanu: Vreau să mă implic în niște proiecte imobiliare, să mă dezvolt pe partea aceasta. Și am de-a face cu foarte mulți domni din acest domeniu. E un business pe care o să-l fac cu drag, în toată țara. Mi s-a propus această oportunitate și am acceptat-o. Mai ales că mă pricep, am vorbele la mine, pot convinge un om să-i vând un imobil. Mi s-au deschis niște căi frumoase, nu am refuzat. Dacă mă voi îndrăgosti de vreunul din domeniu acesta, nu știu…

CANCAN.RO: Îți deschizi agenția ta proprie?

Claudia Pătrășcanu: Nu, voi lucra cu cineva. Nu am eu atâția bani să-mi deschid un asemenea business. Decamdată. Eu doar mă voi implica.

CANCAN.RO: Care ar fi genul de bărbat de care te-ai putea îndrăgosti? Cum ar trebui să fie iubitul tău?

Claudia Pătrășcanu: Nu-mi fac un film, nu am o tipologie anume. Trebuie să fie o chimie foarte puternică între noi, ceva la prima vedere. Nu vreau să aibă nu știu ce mașină și nu știu câte case. Nu vreau să vină cu artificii. Pentru mine e foarte importantă chimia. În special femeile merg de la început după o premiză, ca el să aibă de toate. Eu nu cer asta, vreau să mă îndrăgostesc de un om lângă care să vibrez, să ne înțelegem frumos de la început, din priviri. Încă mai cred în dragoste, chiar și la prima vedere.

„Îmi place să întâlnesc un bărbat care să mă facă să râd”

CANCAN.RO: Te mai vezi mireasă?

Claudia Pătrășcanu: Da, mă mai văd și mireasă, și mamă pentru a treia oară. Nu am multe cerințe de la un om, ci doar să fie o chimie frumoasă, să vibrăm. Îmi place să întâlnesc un bărbat care să mă facă să râd. Să râd cu poftă. Acela care va reuși asta înseamnă că are umor, că e un bărbat deștept, inteligent. Eu sunt o persoană foarte veselă. Dacă știi cum să mă iei, sunt cel mai bun om. Așa-mi intri în grații, făcându-mă să râd.

CANCAN.RO: Ai accepta să pleci într-un show de supraviețuire?

Claudia Pătrășcanu: Mi s-a propus să particip și la Survivor și la America Express. Dar le-am refuzat. Pe mine nu mă încântă, oricât de mulți bani ar fi. Nu pot sta departe de copii și nici ei de mine. Nu tot timpul banii sunt totul. Aș vrea să fac și bani, dar și să fiu alături de copii.

