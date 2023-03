Claudia Pătrășcanu, mesaj acid de ziua bărbaților! Ce spune artista după relația cu Gabi Bădălu

După o perioadă în care a fost mereu în gardă și a purtat un adevărat război cu fostul soț, Claudia Pătrășcanu și-a găsit liniștea. Procesul de divorț s-a terminat în favoare ei, însă artista pare că nu a uitat prin tot ce a trecut din cauza lui Gabi Bădălău. Claudia Pătrășcanu le-a făcut o urare bărbaților de 9 martie, iar mulți au crezut că mesajul ei este unul cu subînțeles și se adresează, de fapt, lui Gabi Bădălu.

Deși mai puțin sărbătorită, 9 martie este ziua bărbaților. Astăzi, domnii mai norocoși au fost sărbătoriți și au primit cadouri. De ziua bărbatului nu a uitat nici Claudia Pătrășcanu, care a transmis, în mediul online, o urare pentru toți bărbații. În mesajul ei vedeta a subliniat că viața unui bărbat fără o femeie lângă el este un searbădă și fără liniște.

Deși aparent mesajul Claudiei Pătrășcanu este unul inocent, mulți dintre internauți s-au gândit că acesta i s-ar adresa, de fapt, lui Gabi Bădălău. Speculațiile pe această temă au curs, iar unii chiar s-au gândit că artista ar regreta mariajul cu fostul soț.

„Casa fără femeie. E ca lacătul fără cheie. Acesta este mesajul meu pentru toți domnii. La mulți ani de Ziua Bărbatului! Daaa, este astăzi, 9 Martie! Acesta este mesajul meu de 9 Martie”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu, momente grele

Claudia Pătrășcanu trece prin momente delicate. Nicolas, fiul cel mic al acesteia, va ajunge în curând pe masa de operație. Artista are mari emoții pentru intervenția ce va urma, însă încearcă să se îmbărbăteze cu gândul că micuțul o să se simtă mult mai bine după operație. Nicolas va ajunge săptămâna viitoare pe masa de operație. Se pare că băiețelul o să fie operat de polipi.

Deși operația prin care va trece micuțul Nicolas nu este una complicat și nici nu necesită internare, Claudia Pătrășcanu are mari emoții. Aceasta stă cu sufletul la gură până când îl va vedea pe cel mic bine.

„Urmează să-l operăm pe Nicolas de polipi și eram la a doua consultație, cam atât. În ceea ce privește sănătatea copiilor noștri ne consultăm și suntem lângă ei pentru că ei au nevoie de amândoi, mai ales în momentele acestea. Sănătatea lor e mai presus de orice și oricine. Operația va avea loc săptămâna următoare, suntem cu mari emoții, știm că Nicolas va fi pe mâini foarte bune, el e curajos de fel,

Am tot amânat această operație, dar se pare că Nicolas are nevoie să o facă ca să respire bine. Nu vom sta internați, va fi o intervenție rapidă, în aceeași zi plecăm acasă. Doamne Ajută să fie bine, am emoții mari, ca orice mamă, dar totul pentru binele lui”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

