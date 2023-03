Femeile din viața lui Gabi Bădălău s-au întâlnit la Tribunal! Ce s-a întâmplat între Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu în sala de judecată

Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu s-au întâlnit astăzi la Tribunalul din Constanța. Cele două au stat față în față și au încercat, cu ajutorul oamenilor legii, să rezolve conflictul dintre ele. La ieșirea din sala de judecată niciuna dintre cele două dive nu a făcut declarații, însă avocatul Biancăi Drăgușanu a spus ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise.

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu au pornit un război direct. De-a lungul timpului cele două au aruncat cuvinte grele una la adresa celeilalte, s-au jignit în repetate rânduri, s-au amenințat, iar în cele din urmă Bianca Drăgușanu a decis să ducă totul în fața instanței. Blondina a dat-o în judecată pe fosta soție a lui Gabi Bădălău pentru defăimare și îi cere daune uriașe.

În cadrul procesului, cele două au avut astăzi prima înfățișare. La ieșirea din sala de judecată niciuna dintre cele două dive nu a vrut să facă declarații, însă avocatul Biancăi Drăgușanu a vorbit despre cum au decurs lucrurile. Potrivit spuselor acesteia, Claudia Pătrășcanu a încercat să se apere, spunând că nu a jignit-o niciodată pe Bianca Drăgușanu. De asemenea, s-a încercat împăcarea celor două părți, însă Claudia Pătrășcanu ar fi refuzat acest lucru.

„A menționat că nu a jignit-o cu nimic. Am fost surprinși, cred că am fost surprinși toți cu privire la acest aspect. Doamna președinte a insistat în sensul de a se împăca părțile. Doamna Drăgușanu a insistat că s-a încercat împăcarea de mai multe ori din partea dânsei, dar nu a avut niciun succes.

Nici astăzi nu am avut niciun succes în ceea ce privește această stingere a unui conflict în mod amiabil. Mijloacele de probe au fost înregistrările, precum și diverse materiale de presă publice, pe care le știe toată lumea”, a declarat avocata Biancăi Drăgușanu.

„Ea vrea bani. Își face rău singură”

La intrarea în sala de judecată, Claudia Pătrășcanu a făcut câteva declarații. Fosta soție a lui Gabi Bădălău a fost destul de acidă la adresa Biancăi Drăgușanu. Claudia Pătrășcanu a acuzat-o pe blondină că trăiește numai din conflicte și spune că de doi ani de zile Bianca Drăgușanu nu o scapă din vedere și o jignește ori de câte ori are ocazia.

Mai mult, Claudia Pătrășcanu spune că iubita lui Gabi Bădălău vrea doar să obțină bani de la ea și nu o interesează nimic altceva.

„În 22 de ani, eu nu am avut niciun conflict cu absolut nimeni și nimeni nu a avut un conflict cu mine. Înțelegeți? Niciodată în viața asta. Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Ba cu X, cu Y, cu Z, dacă răsfoiți, aflați. Cum s-a nimerit tocmai acum. Pe ei nu i-a dat în judecată…Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori, chiar și cei de acasă.

Nu a jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă. De doi ani de zile, acest om, această ființă mă agasează verbal și înregistrări și pe mama și copiii. Nu am dreptul la replică? Să le aducă (nr. probele), de asta suntem aici, să le aducă. Când ai un proces, probe sunt și vor fi… am avut probe de divorț atâtea. Ea vrea bani, nu face decât să-și facă rău singură. Nu poți să ceri așa bani de la un om. Cum ar fi să vin și eu zic că vreau niște bani. Eu dacă am tăcut, dacă nu am făcut nimic, nu am dat-o în judecată, asta e”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

