Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu, confruntare acerba. Cele două vor ajunge față în față. „Ăștia care nu au treabă, să deschidă procese” 

Atunci când credea că a scăpat de procese și tribunal, Claudia Pătrășcanu ajunge, din nou, în fața instanței. Aceasta a fost dată în judecată de Bianca Drăgușanu, iar curând va avea loc primul termen din proces. Cele două vor sta față în față, iar confruntarea se anunță una spumoasă.

De-a lungul timpului, Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu și-au adus numeroase jigniri și acuzații. Cele două au aruncat cuvinte grele una la adresa celeilalte, iar acum au dus totul în fața instanței. Bianca Drăgușanu a decis să o dea în judecată pe fosta soție a lui Gabi Bădălău. Blondina spune că nu numai că a fost denigrată de artistă, dar a și pierdut câteva contracte de imagine de cauza ei, în valoare de zeci de mii de euro.

Așa că, Bianca Drăgușanu a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu, iar în data de 1 martie are loc primul termen din proces. Prezența este obligatorie, așa că întâlnirea de la tribunal este inevitabilă. Claudia Pătrășcanu nu s-a arătat prea impresionată de acțiunea Biancăi Drăgușanu. Aceasta spune că are mult prea multe lucruri importante de făcut decât să îi acorde atenție blondinei.

„Drum bun până la Constanța. Oricine în zilele noastre de acum poate să deschidă un proces, important să ai dovezi pentru a deschide un proces, dovezile contează. Grijile mele sunt altele, copiii mei, activitatea mea, eu am treabă, nu stau, eu chiar am treabă serioasă. Am alte priorități în viață și treburi serioase, ăștia care nu au treabă, să deschidă procese. Eu am multe responsabilități”, a spus Claudia Pătrășcanu, potrivit Spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu a ripostat

Chiar dacă Bianca Drăgușanu a fost cea care a dus problema în instanță, Claudia Pătrășcanu nu se lasă nici ea mai prejos. Artista este foarte supărată și la rândul ei îi va cere socoteală blondinei. Cântăreața spune că îi va cere daune morale Biancăi Drăgușanu, asta pentru că a spus despre ea că ar suferi de anumite boli psihice.

„Va trebui să demonstreze în instanță cu ce drept mi-a adus acuzația unei boli psihice, căci pentru acest lucru, repet, îi vor cere daune morale. I-am rugat, atât pe el cât și pe ea, să înceteze cu jignirile și defăimarea imaginii mele, cu abuzul emoțional asupra copiilor mei, dar am înțeles că trebuie să merg în instanță pentru a-i liniști pe acești oameni care s-au pus iar împotriva mea și nu-mi dau liniște atât mie, cât și copiilor”, declara Claudia Pătrășcanu.

