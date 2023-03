Claudia Pătrășcanu, reacție acidă înainte de procesul cu Bianca Drăgușanu: ”Vrea bani!”

Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu sunt la cuțite, după ce iubita lui Gabi Bădălău a dat-o în judecată pentru defăimare pe artistă. Cele două vedete duc un război de multă vreme, însă mama copiilor lui Bădălău își dorește ca acest scandal să se încheie.

Bianca Drăgușanu a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu pentru defăimare și îi cere daune uriașe artistei. Astăzi, cele două au avut o nouă înfățișare în acest proces, iar fosta parteneră a lui Gabi Bădălău a făcut primele declarații legate de actualul scandal. Cântăreața este de părere că acest proces nu-și are locul, mai ales că suntem în Postul Paștelui. Claudia Pătrășcanu este o persoană credincioasă și tocmai din acest motiv, vedeta spune că nu-și dorea să umble prin tribunale în această perioadă.

”Tot ne place asumarea. Nu vreau să mă repet. Care e problema, că noi suntem într-un post, postul mare al Paștelui. Vă imaginați, noi creștinii suntem într-un post, acest proces s-a deschis în post al Paștelui. Încă un proces s-a mai deschis într-un post. Nu are legătură și spune multe. Nu vreau să spun mai nimic, să fiu bună, să fiu pașnică. De ce se pune presiune pe mine.

De doi ani de zile, tot mi se adresează multe, am dreptul la replică. Dumneavoastră mă știți pe mine, din 1998, de când m-am lansat eu în cariera mea în muzică și mă gândeam că sunt 21-22 de ani și cunosc. Cunosc oameni din presă sau televiziune, am avut relații firești, nimeni nu m-a arătat cu degetul, nimeni nu a vorbit urât cu nimeni”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu, replică acidă la adresa Biancăi Drăgușanu

Claudia Pătrășcanu este de părere că actuala iubită a lui Bădălău își dorește doar bani și din acest motiv a dat-o în judecată. De altfel, artista spune că este terorizată de doi ani și își dorește ca aceste scandaluri să se încheie.

”În 22 de ani, eu nu am avut niciun conflict cu absolut nimeni și nimeni nu a avut un conflict cu mine. Înțelegeți? Niciodată în viața asta. Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Ba cu X, cu Y, cu Z, dacă răsfoiți, aflați. Cum s-a nimerit tocmai acum. Pe ei nu i-a dat în judecată…Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori, chiar și cei de acasă.

Nu a jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă. De doi ani de zile, acest om, această ființă mă agasează verbal și înregistrări și pe mama și copiii. Nu am dreptul la replică? Să le aducă (nr. probele), de asta suntem aici, să le aducă. Când ai un proces, probe sunt și vor fi… am avut probe de divorț atâtea. Ea vrea bani, nu face decât să-și facă rău singură. Nu poți să ceri așa bani de la un om. Cum ar fi să vin și eu zic că vreau niște bani. Eu dacă am tăcut, dacă nu am făcut nimic, nu am dat-o în judecată, asta e”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.