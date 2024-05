Daniela Gyorfi, împăcare istorică! Artista a reluat legătura cu sora ei după ce aceasta i-a ascuns că tatăl lor a decedat și nu a chemat-o la înmormântare!

Perioada sărbătorilor Pascale a venit și cu o împăcare între Daniela Gyorfi și sora ei vitregă, Alexandra. Daniela știm că este o persoană sensibilă care a suferit enorm în trecut din cauza problemelor din familia sa. Părinții ei au divorțat în urmă cu mulți ani, iar tatăl său s-a recăsătorit cu o altă femeie. Daniela a rămas alături de mama ei care s-a îmbolnăvit, însă a încercat să aibă o relație și cu tatăl său.Din păcate, noua soție a tatălui Danielei s-a opus cu vehemență legăturii dintre artistă și tatăl ei. Picătura care a umplut paharul a fost atunci când tatăl Danielei a decedat, iar sora ei vitrgă, Alexandra, nu a chemat-o și nici nu a anunțat-o de înmormântare pe artistă. Acum, Daniela Gyorfi și-a deschis sufletul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO și a spus cum a ajuns să reia legătura cu sora ei și dacă a iertat-o.

Daniela Gyorfi a trecut prin multe greutăți, dar a rămas același om jovial și iertător. Artista spune că a suferit enorm din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut mama ei, dar și din pricina faptului că nu a mai ținut legătura cu tatăl ei. Bărbatul, care s-a recăsătorit cu o altă femeie după despărțirea de mama artistei, a decedat în 2017. Daniela nu a știut nimic, nu a fost chemată la înmormântare și nici măcar nu a fost anunțată de sora ei de decesul părintelui lor. Artista a aflat în 2019 că tatăl ei a decedat, atunci când a fost citată să facă succesiunea părintelui său. Supărare, dezamăgire, frustrare, asta a spus la acea vreme că a simțit Daniela la acea vreme pe familia tatălui său. Acum, la cinci ani de la acel moment, Daniela a spus cum a reluat legătura cu sora ei.

Daniela Gyorfi a reluat legătura cu sora vitregă după patru ani: „‘Ținem legătura, dar nu ne vedem des”

„Eu cu Alexandra vorbesc, dar ea având un program de lucru de dimineața până seara, eu având un program foarte încărcat, trebuie să ne facem timp. Înainte stăteam mai aproape de ea, acum m-am mutat în spre Corbeanca și ne este mai greu să ne vedem.

Vorbim, ne trimitem poze cu ce facem, unde suntem, dar este timpul acesta care nu ne lasă să ne vedem mai des. Țin legătura cu ea, știu că mă pot baza pe ea oricând și ea la fel pe mine, aș veni să o ajut oricând. Din păcate, asta este, cu timpul stăm destul de prost” , a spus artista la CANCAN.RO.

Mai mult, cu toate că sora ei nu are copii, Alexandrei îi plac mult copiii. Așadar, Maria, fiica Danielei și a lui George Tal, merge pe la mătușa ei în vizită.

„Maria mai stă câteodată pe la ea, îi place să stea cu ei. Amândoi, și sora mea și cumnatul sun IT-isti, se joacă cu Maria, au tot felul de combinații. Dar, deocamdată Maria este la școală, este în an școlar. Probabil că la vară o să meargă o zi, două. Dar nu pot să o las mai mult, Alexandra este IT-istă, muncește de dimineața până seara. Ea nu are copii. Are un cățeluș de care Maria este foarte îndrăgostită” , a spus Daniela pentru CANCAN.RO.

Daniela Gyorfi, o mamă severă: „Sunt mai comunistă”

Fiica Danielei Gyorfi și a lui George Tal este pasionată de limbi străine și învață engleză și coreeană. Are 13 ani și deși a mai mers cu părinții ei celebri prin emisiuni, ba chiar a făcut parte din anumite proiecte de televiziune, Maria nu îi va urma cariera mamei sale. În plus, Daniela Gyorfi pune accent pe școală în ceea ce o privește pe fiica ei.

„Maria nu pot spune că merge într-o direcție. Sunt într-un proiect de televiziune cu ea. Are talent, nu de cântăreață, dar are talent. Deocamdată nu simte nevoia, niciodată nu mi-a spus că vrea și ea, atunci nu o forțez.

Ea mai este invitată la televiziuni, dar nu prea o aduc pentru că are școală și este o problemă la școală. Nu vreau să lipsească, iar profesorii, știi cum este, când ești copil de persoană publică este un pic mai greu. Dar eu vreau să fie severi profesorii pentru că școala este școală. Nu accept să lipsească din orice, este în clasa a VI-a, lipsește doar dacă este neapărat necesar”, a spus Daniela Gyorfi pentru CANCAN.RO.

Și pentru că fiica ei este foarte talentată și dezghețată, am fost curioși dacă i-ar plăcea să joace într-un serial. Iată răspunsul fetiței care a dat-o pe spate pe mama ei: „Nu cred că i-ar plăcea să joace în vreun serial, ei îi plac emisiunile, dacă ar fi să prindă acolo. Ea a avut emisiune La Măruță, dar când s-a încheiat contractul nu a fost chitită să obțină încă unul. A spus că vrea să învețe, sunt multe materii, eu vreau să fiu deșteaptă. Și George se ocupă de educația ei, dar eu sunt mai comunistă” , ne-a povestit cântăreața.

