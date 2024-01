Daniela Gyorfi dă de pământ cu femeile neasumate: „De la meditație și yoga li se schimbă fizionomia!”

Daniela Gyorfi este, fără îndoială, una dintre cele mai sincere și reale persoane din showbiz! Cunoscuta artistă este prima vedetă din România care a apelat la implanturile mamare și, de-a lungul timpului, trupul și chipul său au suferit îmbunătățiri. Cântăreața nu s-a ascuns niciodată și a spus franc în față la ce ajustări a apelat. Putem spune chiar că ea a fost una dintre vedetele care „au dat tonul” unei noi mode. Și, cum acum este la modă să ai intervenții estetice, Daniela Gyorfi le trage la răspundere pe divele care nu-și asumă intervențiile și își mint publicul!

Daniela Gyorfi, dezvăluirea care îi va lua pe mulți prin surprindere: „Nu am nicio operație la față”

Într-un interviu oferit exclusiv pentru CANCAN.RO, Daniela Gyorfi a dezvăluit câte intervenții are. Vedeta are un trup tras prin inel și o talie de viespe așa că nu este de mirare că gurile rele spun că Daniela a pierdut numărul operațiilor. Ba chiar au existat câteva fotografii care, la vremea lor, au făcut înconjurul internetului și revistelor, în care Daniela apărea cu fața bandajată. Vedeta spune adevărul și de ce era bandajată când au surprins-o paparazzii.

„Uita-te la mine că nu am nicio operație la față. Am fost și în emisiuni și m-au pipăit. Mi-a căzut la un moment dat zgârciul de la nas și am avut o intervenție. Era o perioadă în care Alexandra Stan, săraca, luase bătaie și apărusem eu într-o imagine bandajată și lângă ea. Ce am făcut atunci, dragii mei. Mi-a spus un domn doctor că vrea să îmi scoată niște grăsime și îmi pune aici la cearcăne și m-am învinețit și eram așa cu ochii. Se mai întâmplă ( n.r. să te învinețești). Eu îmi fac botox, am și fire. Medicul meu este din Timișoara și mă duc din când în când la el. Îmi fac tot felul de tratamente care trebuie făcute pentru că nu mai am 20 de ani și vreau să arăt bine” , susține vedeta pentru CANCAN.RO

Ce spune artista despre vedetele prea operate: „Sunt adepta schimbărilor, dar nu să arăți ca-n avatar!”

Ajunsă la vârsta de 55 de ani, Daniela nu se sfiește să îmbrace rochii sexy sau chiar mulate prin care își arată trupul tras prin inel! Vedeta este adepta operațiilor și a recunoscut , de fiecare dată, orice schimbare și-a făcut. Știe că are un public numeros și consideră că oricine care ajunge la o bază solidă de fani ar trebui să își asume orice intervenție.

„Mie nu îmi plac exagerările astea cu operațiile. Bine, de mine se spune că sunt cea mai operată, dar nu am nicio operație la față. Operațiile la față cred că sunt uneori exagerate, dar în rest sunt adepta schimbărilor. Orice, oricând. Să fie pe opulență, să fie mult. Exagerat are diferite valențe. Ce înseamnă exagerat? Dacă ție îți place când te uiți în oglindă cum arăți, de fapt despre asta este vorba.Este la modă să fii cât mai extravagantă, dar să nu arăți ca-n Avatar.

Mai nasol este când îți faci operații și vii și spui: ! Hai, mă lași! De la meditație și yoga li se schimbă complet fizionomia! Și dacă ești prea sincer nu este bine, din punctul meu de vedere. Dar și dacă minți, nu este corect față de public. Eu nu sunt așa!” , a mai dezvăluit vedeta într-un interviu CANCAN.RO

„Sunt sinceră și asumată! Am avut multe de tras din cauza sincerității!”

Sinceritatea este, de multe ori, o sabie cu două tăișuri! Asta a simțit-o pe pielea ei și Daniela Gyrofi care a pierdut de-a lungul timpului mai multe persoane pe care le considera apropiate.

„Multe am avut de tras de la sinceritate. Eu sunt o tipă asumată, vin și spun totul franc în față. Consider că minciuna are picioare scurte și nu-mi place să trăiesc așa. Am un principiu de viață pe care îl duc așa. Nu contează vârsta. Este frumos când ești tânăr și ai senzația că poți să le faci pe toate. Important este cum îți trăiești viața și ce realizări ai. În rest, vârsta este doar un număr.

Nu am regrete. Poate doar la prieteni, dar știu că nu mai sunt prieteni. Sunt asumată. Am fost prea bună, dar câteodată bunătatea asta sau faptul că ești prea sinceră, este înțeles greșit. Eu merg înainte cu caracterul meu. Nu mă mai pot schimba și nici nu vreau. Eu vreau să rămân om și cu asta, basta!” , concluzionează vedeta.

