STENOGRAME INCENDIARE. Cum a fost atrasă doamna Murad într-o orgie sexuală cu un afacerist iscusit: dosar bombă de prostituție! Planul milionarului: cum să le ia la pachet pe Maggie și pe dna. Phoenicia

Povestea pe care CANCAN.RO v-o propune este, de-a dreptul, uluitoare! Dosar exploziv de prostituție, acuzații fără precedent, amenințări, droguri, milionari, personaje notorii, stenograme incendiare. Și ”Ciocolata Maggie”, care are, de fapt, rolul principal în telenovela pe care site-ul nr. 1 din Romania este pe cale să v-o împărtășească. Țineți-vă bine, în scenă va intra, imediat, Maria, nimeni alta decât logodnica afaceristului Mohhamad Murad (cu care acesta are un copil)! Și dacă nu vi s-a tăiat, încă, răsuflarea, aflați că va fi vorba despre sex în trei! Azi, primul episod!

În emisiunea lui Virgil Ianțu, ”copiii spun lucruri trăsnite!” Milionarii, însă, fac lucruri trăsnite! Dar trăsnite rău! Dovada pe care CANCAN.RO o are e ”nerăbdătoare” să fie dezgolită. Sex în trei cu femeia lui Murad este prima parte a mega exclusivității noastre. Cum s-ar zice, în trei cu Prima Doamna a Agriculturii din Romania, dacă însă cârlionțatul Murad ar ajunge cu AUR la guvernare. Dar să nu ne mai lungim! Curge povestea…

”Ciocolata Maggie” a combinat-o pentru o tăvăleală în trei, alături de un milionar, pe femeia lui Muhammad Murad!

”Ciocolata Maggie” era la acea vreme logodită cu un agent tare perspicace, și cel pe care-l vom numi, deocamdată, doar milionarul. Ei sunt prieteni. Conversează pe whatsapp despre cum s-o ”pună” în trei cu Maria, femeia lui Mohammad Murad. Cele două se cunosc de când aveau 15 ani, doar că, după cum Maggie spune, Maria ”s-a combinat cu unul care a izolat-o”. Dar Maggie cea isteață a găsit soluția, a ”corupt-o”. Și sunt gata să înceapă amorul total cu milionarul și pofticios, și nerăbdător. Milionarul, cum se cuvine, căsătorit.

El o întreabă pe ”Ciocolata Maggie” dacă Maria, despre care se spune că ar fi fost amanta lui Pescobar, este disponibilă, îi cere să discute cu ea și s-o convingă. Află că are copii, bonă, nu stă singură în casă, deci nu e loc de tăvăleală acolo. Și că mai cere foarte mulți bani pentru așa orgie! Dar asta e ultima problemă care l-ar chinui. Continuă ”asediul” pe Maggie, care îi răspunde prompt.

Ciocolatia îi înșiră multe, iar milionarul își freacă mâinile. Apoi îi spune: ”Ai o misiune pentru mâine: să o faci pe Maria să mă placă!” Ea îi trimite o poză sexy cu ele două, el se excită: ”Mamăăă, deci nu vă las să dormiți până dimineața! Deja mi s-a sculat!” Milionarul oftează și mai aruncă un rând al dorinței: ”Trebuie să fac dragoste cu voi!”

STENOGRAMELE INCEDIARE MILIONAR – CIOCOLATA MAGGIE

MILIONARUL: Vorbește tu cu ea. Stă singură?

MAGGIE: Stă cu trei copii și bone, sigur nu o să vrea la ea

MILIONARUL: E bine că poate să plece când vrea

MAGGIE: Daaa, hai că vorbesc cu Maria (nevasta lui Murad)!

MILIONARUL: Nu îmi faci tu asemenea surpriză

MAGGIE: Am vorbit cu ea, i-am zis de noi, gym, bla, bla… Îmi zicea acum să ne vedem la ea la cofetărie toți

MILIONARUL: Ne vedem, bem o cafea și după o luăm direct în pat cu noi

MAGGIE: Acum am râs cu ea și am bătut un apropo la three some

MILIONARUL: O tentează?

MAGGIE: O tentează, dar ea vrea mulți bani

MILIONARUL: Ce înseamnă mulți bani? Vrea, așa, sugar daddy? Sau să o plătim de fiecare dată?

MAGGIE: Daaaa

MILIONARUL: Ne vedem noi marți. Eu poate mă văs cu ea, să ne cunoaștem, și când te întorci, încercăm combinația

MAGGIE: Da, la asta mă gândeam și eu

MILIONARUL: Dar dacă deja a avut treabă cu mine, o să fie mai ușor

MILIONARUL: Ce mă fac eu cu voi? Trebuie să fac dragoste cu voi înainte de party

MAGGIE: Cam așa ceva!

MILIONARUL: Off, off… Eu sunt un norocos că îți place de mine.

