Scandal cât casa! Claudia Pătrașcanu ar putea ajunge la închisoare, după ce fosta soacră a dat-o în judecată: “M-a sunat și râdea că mă așteaptă șase ani!”

Un nou scandal ia amploare, în familia lui Gabi Bădălău, iubitul Biancăi Drăgușanu. Mama acestuia i-a făcut plângere penală fostei soții a fiului său, pentru că ar fi plantat microfoane printre lucrurile copiilor, să înregistreze ce se întâmplă în casă. Claudia Pătrășcanu a dat deja declarație la Criminalistică și se pregătește pentru confruntarea din instanță cu fosta soacră. Artista a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că fostul soț și familia acestuia vor s-o vadă în pușcărie, inventând un proces diabolic.

Chemată să dea cu „subsemnata”, la Parchet, după ce fosta soacră, nimeni alta decât mama lui Gabi Bădălău, i-a făcut plângere penală, întrucât ar fi plantat microfoane printre lucrurile copiilor, să înregistreze ce se întâmplă în casa acestora, Claudia Pătrășcanu a făcut declarații incendiare în excusivitate pentru CANCAN.RO.

Artista ne-a mărturisit că familia fostului soț vrea s-o bage în pușcărie nevinovată, și că însuși Gabi Bădălău a sunat-o, zilele trecute, pentru a o anunța că va ajunge după gratii.

„N-am de zis nimic de ei, nici de bine, nici de rău. Dar s-a ajuns prea departe. Și când faci acuzații atât de grave, ar trebui să și probezi. Mi-au făcut plângere penală. Nu știu ce să mai facă. Consider că prin toate procesele ce mi s-au deschis, prin faptul că nu-mi dau liniște și pace să-mi cresc copiii, e clar că nu se gândesc la ei. Dar Dumnezeu e sus. Mai grav e când îți dorești ca mama copiilor tăi să facă pușcărie pe nedrept, pentru ceva ce nu există. Vom merge într-o instanță însă, adevărul se va demonstra.

Zilele trecute, Gabi m-a sunat și râdea că mă așteaptă între 3 și 6 ani de pușcărie. Până una, alta, el este sub control judiciar. Mereu m-am rugat pentru ei, și acum mă rog să se apropie de Dumnezeu mai mult, pentru că nu mai judecă”, a declarat Claudia Pătrășcanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„A fost un motiv ca eu să nu mai am legături personale cu copiii”

Artista crede că această plângere penală are totodată și scopul de a nu i se mai permite să țină legătura cu copiii săi, atunci când aceștia se află la tatăl lor:

„A fost un motiv ca eu să nu mai am legături personale cu copiii. Ca ei să nu mai aibă un telefon, un ceas. Să fiu la mâna lor, să vorbesc cu copiii când vor ei Protecția copiilor m-a ajutat.

Mie îmi pare rău prin ceea ce trec. Știu că toată viața se vor agăța de orice să-mi facă rău, dar ei trebuie să conștientizeze că copiii vor crește. Copiii deja au început să vadă și pun deja multe întrebări”.

„Și-au pierdut orice demnitate, omenie, caracter”

Claudia Pătrășcanu crede că prin acest proces, pe care-l consideră unul de-a dreptul diabolic, de pierdut va avea doar familia Bădălău:

„Am fost, am dat declarație, am spus realitatea care se va vedea și-n instanță. Vor trebui și ei să probeze toate aceste acuzații. Toată familia Bădălău, inclusiv tatăl, au permis și inventat și alte procese, făcute împotriva mea cu răzbunare și răutate. Dar și împotriva copiilor. Se pare că-n afară de mine, nimeni nu se gândește la ei. Se luptă cu cineva în interiorul lor. Și-au pierdut orice demnitate, omenie, caracter. Și-au pierdut și mințile și sufletul, s-a ajuns extrem de departe. Răutatea i-a cuprins cu totul.

S-a făcut o plângere penală, unde vor fi depuse mai multe înregistrări, nu doar cele ce existau.

Despăgubirile le voi cere eu, pentru că sunt băgată într-un proces unde mi se duc acuze care nu există. Ei au fost înregistrați și filmați toată viața în casa lor. Această familie a fost implicată în scandaluri, vizată. Pentru ei e ca un cârlig să arunce vina pe mine, să mă ruineze financiar, să nu-mi dea liniște, și să mi ia copiii. Poate se gândesc că așa ajung să locuiască la ei.

O să duc toate procesele, toate invențiile, cu demnitate. Acesta mi se pare cel mai diabolic. Știu că Dumnezeu, divinitatea, mie îmi face dreptate. Niciodată nu voi dori să-i fac rău tatălui copiilor. Dar dacă el și-o face cu mâna lui…Ei au vrut procesul ăsta, și se va afla totul.

Bucuria lor mare nu-s daunele financiare, ci ca eu să nu mai exist”.

„Am primit citația să mă prezint la Criminalistică”

Artista a adăugat că în momentul în care a primit citația, să se prezinte la Criminalistică, s-a și speriat, pentru că nu știa despre ce e vorba:

„Când am primit citația, să mă prezint la Criminalistică, m-am și speriat. Am crezut că e o greșeală, nu înțelegeam nimic. Când am ajuns acolo, am realizat despre ce e vorba. E deja ceva diabolic, o nebunie. Dar o să mă prezint la toate procesele, voi face alte sacrificii financiare, voi lua de la gura copiiilor, ca să-mi fac dreptate”.

„Mama ta trebuie să stea la cer, nu pe pământ”

Fosta soție a lui Gabi Bădălău ne-a mai dezvăluit, printre altele, faptul că fosta soacră le-ar fi spus copiilor că mama lor ar trebui să stea în cer, dar și că are înregistrări când actualul iubit al Biancăi Drăgușanu îi amenință și îi jignește propria mamă:

„Și-au pierdut până și calitatea de bunici. Copiilor mei li s-a spus că mama lor ar trebui să stea în cer, nu pe pământ. Păi lipsa unei mame din viața copiilor este o traumă.

Mama mea nu s-a gândit să-l dea niciodată în judecată pe tatăl copiilor mei, la cât a înjurat-o. Am înregistrări când o amenință. Îmi jignește fratele, care are un handicap”.

