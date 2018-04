Julia Chelaru și Bogdan Jianu erau căsătoriți de 17 ani, dar au divorțat, surprinzător, de curând. Mai mult, femeia a cunoscut un alt bărbat și se află în vacanță cu el. Cei doi au și recunoscut despărțirea.

Cei doi au divorțat în mare secret, departe de ochii curioși ai presei. Au fost iubiți, apoi șase ani mai târziu, în timpul unei vacanțe în Italia, bărbatul a cerut-o de soție. Artista a acceptat pe loc și, după câteva luni de logodnă, s-au căsătorit, la Primăria Sectorului 4 din Capitală, scrie Wowbiz.ro.

Media a tot speculat în ultima vreme că cei doi nu ar mai fi împreună, până de curând când dovada absolută a venit. Julia și-a postat pe adresa ei de socializare două imagini cu un alt bărbat.

Bogdan nu a negat despărțirea. “Este adevarat! Ne-am despartit oficial de mai multa vreme, dar nu am vrut sa ne punem pe tapet viata persoanala, intotdeauna, am fost discreti in aceasta privinta! Acum, fiecare merge pe drumul lui! Era inevitabil sa nu se afle! Totusi, va spun sincer, ne-am separat pe cale amiabiala si suntem in continuare in relatii bune”, a spus el.