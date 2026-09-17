Cine sunt concurenții de la Power Couple, sezonul 4. Cele 9 cupluri de vedete care au acceptat provocarea de la Antena 1

S-au aflat concurenții care vor participa în noul sezon Power Couple! Nouă cupluri de vedete își fac bagajele și se aruncă într-o aventură în care iubirea nu mai este suficientă. Urmează probe care le vor testa nervii, curajul, răbdarea și, mai ales, capacitatea de a funcționa ca o echipă atunci când presiunea ajunge la cote maxime.

Printre cei care intră în joc se află sportivi de performanță, artiști, creatori de conținut și vedete care își pun relațiile la încercare într-un mod cum n-au mai făcut-o până acum. Unii sunt împreună de ani buni, alții au ales până acum să-și țină poveștile departe de ochii publicului. Acum, însă, toate cărțile sunt pe masă!

S-au aflat concurenții de la Power Couple, sezonul 4!

Sebastian Coțofană și iubita lui, Bianca Hîrsana, se numără printre concurenții noului sezon Power Couple. Cei doi formează un cuplu de șapte ani. El este cunoscut din radio și online, în timp ce Bianca este inginer medical și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Power Couple îi scoate însă pe amândoi din zona de confort, iar Sebastian este nerăbdător să vadă cum se vor descurca atunci când nu mai au voie să lase nimic la voia întâmplării.

”Sunt nerăbdător pentru participarea la Power Couple pentru că îmi oferă ocazia de a fi alături de Bianca într-un context competițional, postură în care nu ne-am mai aflat până acum. Am mai jucat volei, board games sau squash împreună, dar niciodată nu am făcut echipă într-un ´meci oficial´. Și sunt convins că ne vom înțelege din priviri, așa cum se întâmplă și în viața de zi cu zi.

Eu știu ce pot, îmi cunosc și limitele, dar abia aștept să o descopăr pe Bianca aici, pentru că mereu mă surprinde cu abilități nebănuite, în funcție de context. De asemenea, îi sunt recunoscător că a acceptat să venim, pentru că ea, spre deosebire de mine, este discretă în ceea ce privește viața ei personală și, numai faptul că este aici, pentru mine este o dovadă de susținere și loialitate. Dați-vă la o parte că vine echipa SeBianca!”, a spus Coțofană!

Alina Dumitru și Ciprian

Și campioana olimpică la judo Alina Dumitru intră în competiție alături de soțul ei, Ciprian Dumitru, kinetoterapeut. Ei au spus că formează un cuplu de 15 ani și că că au venit să vadă ce se întâmplă cu „echipa” lor atunci când apar stresul și probele nebunești.

”Pentru noi, Power Couple este o provocare. Participăm la această emisiune să ne demonstrăm nouă că suntem o echipă puternică și să descoperim partenerul în ipostaze complet noi, să ne depășim limitele și să plecăm de aici mai uniți ca niciodată. În plus, avem spirit competitiv și vrem să arătăm tuturor că umorul, susținerea reciprocă și iubirea pot învinge orice probă, oricât de nebunească ar părea. Suntem convinși că va fi o experiență de neuitat, pe care o trăim o singură dată, cu emoții, stres și amintiri pe care le vom împărtăși copiilor noștri. Pe de altă parte, știm că presiunea își va spune cuvântul. Va fi fascinant să vedem cum ne gestionăm stresul împreună și cum reușim să ne bazăm unul pe celălalt când totul în jur devine haotic. Credem că această experiență ne va scoate la suprafață atât cele mai mari calități, cât și micile încăpățânări, dar tocmai asta ne face autentici. Suntem gata să ne privim fricile în ochi și să trecem peste ele împreună”, au spus cei doi.

Bvcovia și Alexandra Elena

Bvcovia și Alexandra Elena vin după șase ani împreună. Artistul și creatoarea de conținut au acceptat provocarea pentru că vor să vadă cum funcționează ca echipă atunci când lucrurile ies complet de sub control. Trapper-ul a spus că nu se teme de nicio probă și că va trage tare pentru a câștiga.

”Întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc experiențe noi. Sunt o persoană destul de normală, când vine vorba de viața de zi cu zi, iar când am ocazia să fac ceva deosebit, nu ezit niciodată. Pentru noi, ca și cuplu, e un test nou, care cu siguranță, indiferent de rezultat ne va ajuta în relație. Îmi place să încerc noutăți, dar și să îmi testez propria persoană în competiții. Participarea mea, alături de Alexandra, cred că va fi interesantă, având în vedere că e ceva nou pentru amândoi, ce ne scoate din zona de confort și din viața de zi cu zi. Nu mă sperie nimic, dau înainte”, a spus Bvcovia.

Gami și Erika Aylin

Gami, unul dintre creatorii de conținut cu o comunitate uriașă în online, vine la Power Couple alături de Erika Aylin, studentă în vârstă de 22 de ani. Cei doi sunt împreună de doi ani, însă până acum au preferat să-și țină relația departe de ochii publicului. Acum, cei doi fac pasul în fața camerelor.

„Pentru mine, participarea la Power Couple este o oportunitate să mă provoc să nu mai fiu atât de comod și să ies din rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani. În același timp, este un context complet diferit față de cel în care oamenii sunt obișnuiți să mă vadă și o ocazie să mă cunoască și dintr o altă perspectivă”, a spus Gami.

Ionuț „Pitbull” Atodiresei și Oana Atodiresei

Ionuț „Pitbull” Atodiresei și Oana Atodiresei sunt împreună de 16 ani, dintre care peste 14 ani sunt căsătoriți. Luptătorul a declarat că vine în competiție cu chef de provocare. Acesta a spus că iubita lui este mult mai curajoasă decât el și că este nerăbdător să vadă ce se va întâmpla cu relația lor.

”Sunt foarte motivat să particip la această emisiune. Am puține emoții, ținând cont că particip alături de soția mea, Oana. Sper să nu fie pusă în situații dificile! Totuși, sunt sigur că este mult mai puternică decât cred. Abia aștept să o văd la probe! Este mai curajoasă ca mine în anumite situații. Sunt motivat să merg până la final. Vedem acolo cine e cel mai bun, să câștige! În final, nu mă sperie nimic, nicio probă”, a mai spus el.

Eric de Oliveira și Cosmina

Fostul fotbalist Eric de Oliveira Pereira intră în competiție împreună cu soția sa, Cosmina. Cei doi au o relație de 19 ani, iar acum vor să vadă dacă experiența îi poate împinge dincolo de limitele cu care sunt obișnuiți.

”Așteptăm experiența de neuitat! Eu și soția mea suntem pregătiți. Sperăm să ne bucurăm de Power Couple! Abia așteptăm să stăm singuri pentru că avem nevoie și de altfel de momente. Sper ca prezența noastră să fie pe placul tuturor, dar și să cunoașteți câte puțin din relația noastră. Ne bucurăm, suntem focusați și sperăm să ajungem cât mai departe!”, a mărturisit fostul fotbalist.

Bogdan Medvedi și Oana Zara

Bogdan Medvedi și Oana Zara sunt împreună de 11 ani și vin la Power Couple hotărâți să facă spectacol. Artistul și actrița au spus că își doresc să se bucure de fiecare moment.

”Power Couple era efectiv pe vision board-ul nostru anul ăsta și look at us now! Mie îmi plac la nebunie provocările, iar probele de aici o să ne scoată din zona de confort și abia aștept să văd cum facem echipă când e presiunea la maxim! Cel mai important e că suntem împreună în toată nebunia asta, vrem să ne distrăm de toți banii și să strângem amintiri pe care să le arătăm copiilor noștri. Let’s go!”, a spus Bogdan.

Radu Valahu și Roxana Valahița

Radu Valahu și Roxana Valahița sunt împreună de 13 ani, dintre care 12 sunt căsătoriți. Amândoi au experiență în sportul de performanță, însă pentru Roxana competiția vine cu o singură mare grijă.

”Poate că mi-aș fi dorit să spun și să aduc în cauză cuvintele mamei mele, pe care le-a spus în urmă cu trei ani, în timp ce privea Power Couple. Îmi zicea: “Acolo vreau să vă văd! Voi puteți. Sunteți unul și același, 2 în 1!”. Aș fi vrut să zic că aceasta ar fi fost motivația, atât a noastră, cât și dorința mamei mele, dar, din nefericire, am pierdut-o de puțin timp, brusc, fără să fie bolnavă. Acolo unde este Radu, adică la Power Couple, sunt și eu. Casa mea este acolo unde este Radu. Singurul lucru care mă sperie este faptul că nu vreau ca Radu să fie, vreodată în această viață, în pericol. Cu asta am spus totul! Putem spune că avem puterea cuplului încă de când ne-am cunoscut. Suntem unul și același! Da, dacă suntem împreună la Power Couple, suntem ca și acasă!”, a precizat Roxana.

Adrian Elicopter și Iorga

Ultimii pe listă sunt creatorii de conținut Adrian Elicopter și Iorga. Cei doi formează un cuplu de peste doi ani și jumătate. Aceștia au spus că adoră provocările și probele dificile.

„Ne place foarte mult competiția și ne-au plăcut probele pe care le-am văzut în mediul online. Nu ne temem de lucrurile dificile, dimpotrivă, de multe ori, ne-am dus chiar noi către ele și ne-am dorit să le testăm. Abia așteptăm să vedem ce ni s-a pregătit”, au spus cei doi, înainte de plecarea în Malta.

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