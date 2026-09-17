Olga Barcari, gest extrem pentru Alina Pușcău. Pleacă în SUA să o sprijine în lupta cu boala

Olga Barcari a obținut viza pentru Statele Unite ale Americii și se pregătește să plece peste Ocean pentru a-i fi alături Alinei Pușcău, care trece printr-o perioadă dificilă după ce a aflat că suferă de cancer.

Hairstylista a povestit că la Ambasada SUA a fost supusă unui interviu amplu, în care a fost nevoită să ofere detalii despre prietenia lor și despre situația medicală a vedetei, înainte de a primi aprobarea de călătorie.

Olga Barcari, gest extrem pentru Alina Pușcău

Decizia Olgăi Barcari de a pleca în America a venit imediat după ce Alina Pușcău a început tratamentul. Modelul se confruntă cu momente grele, însă are alături oameni care o sprijină constant, iar prietena ei apropiată a considerat că prezența fizică este esențială în această etapă. Hairstylista a explicat că procesul de obținere a vizei a fost unul intens, cu numeroase întrebări din partea oficialilor americani.

„Sunt foarte fericită că am luat viza. Doamne, câte întrebări mi-au pus: Unde m-am cunoscut cu Alina?, De ce și cum. Am povestit și despre emisiune, am povestit că este mediatizat cazul ei. Doamne, i-am arătat scrisoarea! Multe întrebări, m-au ținut o grămadă, dar până la urmă mi-au dat viza, așa că, Alinuța, așteaptă-mă!”, a transmis Olga Barcari.

În ciuda diagnosticului, Alina Pușcău încearcă să rămână optimistă și să își păstreze echilibrul emoțional. Vedeta speră să se recupereze cât mai repede și caută activități care să o ajute să treacă mai ușor peste tratament. S-a filmat pictând, explicând că arta și oamenii apropiați îi oferă energie în această perioadă. De asemenea, a mers în Grecia împreună cu mama ei, unde a vizitat Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic, publicând imagini și mesajul:

„Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”.

Olga Barcari pleacă în SUA să o sprijine pe Alina Puşcău în lupta cu boala

Alina Pușcău a împărtășit recent și un mesaj emoționant despre felul în care încearcă să privească boala, distribuind un citat care reflectă o perspectivă introspectivă asupra acestei experiențe.

„Cancerul nu este un intrus. Cancerul nu este un război care trebuie dus. Cancerul este un profesor. Cancerul vrea să fie înțeles. Cancerul este o oportunitate de a privi în interior. Cancerul este o oportunitate de a te reconstrui și de a evolua”, este mesajul pe care l-a ales să îl transmită.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii și apropiații i-au trimis numeroase mesaje de susținere, apreciind puterea și determinarea cu care trece prin această etapă, în care mama ei îi este alături permanent.

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