Olga Barcari, gest extrem pentru Alina Pușcău. Pleacă în SUA să o sprijine în lupta cu boala

Olga Barcari, gest extrem pentru Alina Pușcău. Pleacă în SUA să o sprijine în lupta cu boala
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Olga Barcari şi Alina Puşcău
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Olga Barcari a obținut viza pentru Statele Unite ale Americii și se pregătește să plece peste Ocean pentru a-i fi alături Alinei Pușcău, care trece printr-o perioadă dificilă după ce a aflat că suferă de cancer.

Hairstylista a povestit că la Ambasada SUA a fost supusă unui interviu amplu, în care a fost nevoită să ofere detalii despre prietenia lor și despre situația medicală a vedetei, înainte de a primi aprobarea de călătorie.

Olga Barcari, gest extrem pentru Alina Pușcău

Decizia Olgăi Barcari de a pleca în America a venit imediat după ce Alina Pușcău a început tratamentul. Modelul se confruntă cu momente grele, însă are alături oameni care o sprijină constant, iar prietena ei apropiată a considerat că prezența fizică este esențială în această etapă. Hairstylista a explicat că procesul de obținere a vizei a fost unul intens, cu numeroase întrebări din partea oficialilor americani.

„Sunt foarte fericită că am luat viza. Doamne, câte întrebări mi-au pus: Unde m-am cunoscut cu Alina?, De ce și cum. Am povestit și despre emisiune, am povestit că este mediatizat cazul ei. Doamne, i-am arătat scrisoarea! Multe întrebări, m-au ținut o grămadă, dar până la urmă mi-au dat viza, așa că, Alinuța, așteaptă-mă!”, a transmis Olga Barcari.

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În ciuda diagnosticului, Alina Pușcău încearcă să rămână optimistă și să își păstreze echilibrul emoțional. Vedeta speră să se recupereze cât mai repede și caută activități care să o ajute să treacă mai ușor peste tratament. S-a filmat pictând, explicând că arta și oamenii apropiați îi oferă energie în această perioadă. De asemenea, a mers în Grecia împreună cu mama ei, unde a vizitat Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic, publicând imagini și mesajul:

„Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”.

Olga Barcari pleacă în SUA să o sprijine pe Alina Puşcău în lupta cu boala

Alina Pușcău a împărtășit recent și un mesaj emoționant despre felul în care încearcă să privească boala, distribuind un citat care reflectă o perspectivă introspectivă asupra acestei experiențe.

„Cancerul nu este un intrus. Cancerul nu este un război care trebuie dus. Cancerul este un profesor. Cancerul vrea să fie înțeles. Cancerul este o oportunitate de a privi în interior. Cancerul este o oportunitate de a te reconstrui și de a evolua”, este mesajul pe care l-a ales să îl transmită.

Alina Puşcău. Sursa foto: captură video Instagram

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii și apropiații i-au trimis numeroase mesaje de susținere, apreciind puterea și determinarea cu care trece prin această etapă, în care mama ei îi este alături permanent.

CITEŞTE ŞI: Cum a reacționat mama Alinei Pușcău când a aflat că fiica ei are cancer: ”Următoarea zi am fost să fac biopsia”

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