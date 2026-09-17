Moarte misterioasă a unei tiktokerițe din Brazilia după operația de reducere a bustului. Poliția caută răspunsuri

O tânără creatoare de conținut din Brazilia, cunoscută online sub numele de Duda Alves, a murit la doar 22 de ani, la câteva săptămâni după ce a trecut printr-o intervenție de reducere a sânilor.

Familia a confirmat decesul pe rețelele sociale, fără să ofere detalii despre cauză, iar autoritățile au anunțat deschiderea unei investigații. Până în acest moment, nu există o concluzie oficială care să lege operația de moartea influenceriței.

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Pe numele real Maria Eduarda Alves dos Santos, tânăra devenise populară pe TikTok datorită clipurilor în care aborda cu umor situațiile cotidiene care o enervau. Comunitatea ei depășea 745.000 de urmăritori, iar stilul direct și autoironic o transformase într-o prezență recognoscibilă în mediul online.

Cu câteva săptămâni înainte de tragedie, Duda Alves le povestise fanilor despre operația de micșorare a sânilor și despre recuperarea postoperatorie. Ultimul ei videoclip, publicat pe 10 septembrie, aborda comentariile negative primite în legătură cu intervenția.

Circumstanțele exacte ale morții nu au fost comunicate public, iar ancheta autorităților este în desfășurare. Până la finalizarea investigației, nu există o confirmare oficială privind o eventuală legătură între procedura medicală și deces.

Poliția caută răspunsuri

Moartea tinerei a provocat reacții puternice în rândul apropiaților. Prietena ei Clarissa Pavie a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre impactul pe care Duda l-a avut asupra vieții sale.

„Cel mai mult mă doare să știu că nu vei citi niciodată acest mesaj, dar mă consolează să știu că vine din inimă. Nu am mai pierdut niciodată o prietenă, cu atât mai puțin una dintre cele mai bune prietene ale mele. Unii o cunosc drept fata care urăște totul și pe toată lumea. Pentru mine, însă, este diferit. Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și că mi-ai ținut mâna atunci când am avut nevoie de tine. Pentru totdeauna, fetița ta din Bahia. Te iubesc pentru totdeauna”, a scris aceasta.

O altă prietenă, Sarah Mahdavi, a descris-o pe Duda Alves drept o persoană esențială în viața ei.

„Duda, pe lângă faptul că era cea mai bună prietenă a mea, era familia mea, iubirea mea și tot ceea ce aș fi putut vreodată să-mi imaginez și chiar mai mult. Vă rog să respectați durerea pe care o simțim”, a transmis Sarah.

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