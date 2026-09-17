Răzvan Kovacs s-a despărțit de noua iubită?! Mesajul care i-a făcut pe fani să își pună semne de întrebare

Răzvan Kovacs s-a despărțit de noua iubită?! Mesajul care i-a făcut pe fani să își pună semne de întrebare
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Răzvan Kovacks s-a despărțit de noua iubită?!
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Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii pare să nu aibă deloc noroc când vine vorba despre relații. După divorț, după o poveste care a durat cât o vacanță și după ce și-a găsit o nouă iubită, DJ-ul a venit acum cu un mesaj care ridică din nou semne de întrebare. Și nu orice mesaj, ci unul despre oameni care pleacă după „variante mai bune” și ajung să regrete.

Să fie oare încă o lovitură pentru Răzvan pe frontul amoros? Cert este că postarea lui i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă s-au încins spiritele în relația lui. Răzvan Kovacs a trecut printr-o căsnicie care s-a terminat cu divorț, apoi a încercat o poveste cu Ella Vișan, iar după doar aproximativ o lună fiecare a mers în direcția lui.

Răzvan Kovacs, iar cu probleme în dragoste?!

N-a stat prea mult singur și și-a făcut o nouă iubită, o brunetă pasionată de motoare. Cei doi păreau să se înțeleagă bine și nimic nu dădea de bănuit că ar exista probleme. Până când Răzvan a pus pe Instagram un mesaj care a schimbat puțin datele problemei.

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„Iluzia că mereu vor exista variante mai bune vă face să pierdeți oameni pe care îi veți regreta întreaga viață”, a scris Răzvan Kovacs, pe Instagram.

Răzvan Kovacs, iar cu probleme în dragoste?!

Răzvan Kovacs, iar cu probleme în dragoste?!

Povestea lui Răzvan cu Ema Oprișan a fost una cu de toate. Au mers împreună la Insula Iubirii, au plecat separat din Thailanda, s-au împăcat după întoarcerea în România, au devenit părinți și, ulterior, soț și soție. Numai că mariajul n-a mers până la capăt. Cei doi au anunțat că divorțează, iar fiecare și-a văzut apoi de viață.

Răzvan a încercat din nou. A urmat Ella Vișan, dar relația s-a evaporat după aproximativ o lună. Apoi a apărut actuala brunetă. Acum, DJ-ul postează despre oameni care cred că există mereu „variante mai bune”. Parcă dragostea îi tot pune piedici!

Ema Oprișan pare că a tras lozul câștigător la iubire

Dacă Răzvan pare să aibă parte de ghinion, Ema Oprișan este într-o cu totul altă situație. Bruneta și-a refăcut viața și este extrem de apropiată de actualul ei partener. Ba chiar i-a făcut o declarație care arată că, din punctul ei de vedere, nu mai are ce să caute în altă parte.

„Lângă tine nu mai caut nimic pentru că am tot: liniște, căldură, fericire, iubire. Tu ești locul unde sufletul meu se oprește și spune «Aici sunt acasă»”, a fost declarație de dragoste pe care i-a făcut-o Ema Oprișan noului ei iubit.

VEZI ȘI: Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită. Cum arată Alina
 Răzvan Kovacs nu se mai ascunde. Fostul concurent de la Insula iubirii și-a prezentat oficial noua iubită

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