Andreea Raicu și Horia Tecău, din nou împreună după mai bine de un deceniu. Imaginea care i-a surprins pe fani

Andreea Raicu și Horia Tecău, din nou împreună după mai bine de un deceniu. Imaginea care i-a surprins pe fani
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Andreea Raicu și Horia Tecău 
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Andreea Raicu și Horia Tecău au fost din nou în același loc, la un eveniment organizat în București, la mai bine de un deceniu de la momentul în care povestea lor de dragoste ajungea în atenția publicului. Reîntâlnirea celor doi nu a trecut neobservată, mai ales după ce vedeta a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de fostul jucător de tenis.

Imaginea este una care, cu siguranță, le-a trezit amintiri celor care au urmărit povestea de dragoste dintre Andreea Raicu și Horia Tecău. Cei doi au format unul dintre cuplurile despre care s-a vorbit intens în urmă cu mai bine de zece ani, iar relația lor a avut o evoluție rapidă încă de la început.

Andreea Raicu și Horia Tecău, din nou împreună după mai bine de un deceniu

Andreea Raicu și Horia Tecău au început să fie văzuți împreună în toamna anului 2012. Aparițiile lor au atras imediat atenția, iar relația a devenit rapid una dintre cele mai urmărite povești din lumea mondenă. Lucrurile au evoluat într-un ritm alert, iar după doar câteva luni cei doi au ajuns să locuiască împreună în casa Andreei Raicu.

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La vremea respectivă, păreau să formeze un cuplu solid, însă programul celor doi le-a pus numeroase piedici. Horia Tecău era implicat în competiții internaționale și petrecea perioade importante departe de România, în timp ce Andreea Raicu avea, la rândul ei, un program încărcat.

În martie 2013, la câteva luni de la începutul relației, Andreea Raicu vorbea despre dificultățile pe care le întâmpinau din cauza distanței și a programelor foarte diferite. Deplasările sportivului și perioadele în care cei doi nu puteau petrece timp împreună făceau ca relația să necesite un efort constant pentru a fi menținută.

În cele din urmă, povestea lor nu a durat mai mult de aproximativ un an. În toamna lui 2013, Andreea Raicu și Horia Tecău au decis să se despartă, iar fiecare și-a continuat propriul drum.

Au trecut însă mai bine de zece ani de atunci, iar viețile celor doi s-au schimbat considerabil. Tocmai de aceea, fotografia publicată acum de Andreea Raicu are o încărcătură aparte pentru cei care își amintesc de relația lor.

Andreea Raicu și Horia Tecău/FOTO: Instagram

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