Vedete care s-au luptat cu depresia! Au ascuns totul ani la rând: „E o boală foarte perfidă”

Moartea Mădălinei Apostol a readus în prim-plan una dintre cele mai grele lupte pe care un om le poate duce în tăcere: depresia. O boală care nu se vede pe chip, nu apare în fotografii și, de multe ori, se ascunde perfect în spatele unui zâmbet. Iar lumea showbizului nu este deloc ferită de ea.

Din contră, de-a lungul anilor, mai multe vedete din România au recunoscut că au trecut prin perioade în care au simțit că nu mai pot, că s-au prăbușit emoțional și că au avut nevoie de ajutor pentru a ieși la liman.

Oana Zăvoranu este una dintre persoanele publice care au avut curajul să spună că s-au luptat cu depresia. Ea a trecut prin perioade extrem de complicate. Problemele de familie, conflictele cu mama ei, Mărioara, dar și pierderile suferite și-au spus cuvântul.

Vedete care s-au luptat cu depresia!

Moartea motanului ei a afectat-o profund. În aceeași perioadă, războiul public cu mama sa a ținut prima pagină și a pus și mai multă presiune pe ea. În 2012 și 2013, situația a devenit foarte gravă. Oana a trecut prin episoade în care și-a pus viața în pericol și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La vremea respectivă, inclusiv Pepe, fostul ei soț, vorbea despre problemele prin care trecea. În fața camerelor era scandal și show. În spatele lor, însă, era o femeie care se confrunta cu o perioadă extrem de grea.

Și Dana Nălbaru s-a confruntat cu depresiaîn timpul celei de-a treia sarcini. Nu i-a fost ușor. Artista a povestit că a avut momente în care și-a pierdut încrederea în ea și în care s-a comparat cu cei din jur.

„Uneori îmi pierd încrederea în mine și simt că aș vrea să renunț la tot. Îi privesc pe alții și mi se par mai buni decât mine. În trecut mă adânceam în astfel de gânduri și îmi era foarte greu să ies din acele stări care nu-mi făceau deloc bine. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, am învățat că nimic nu e imposibil și că trebuie să lupt cu mine însămi”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

„E o boală foarte perfidă”

Andreea Marin a a fost o altă vedetă care a vorbit despre depresia severă prin care a trecut după nașterea fiicei sale, Violeta. Deși publicul o vedea puternică și mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta se confrunta cu insomnii, lipsă de energie și o stare profundă de apăsare. Andreea nu s-a prefăcut că poate rezolva totul singură. A cerut ajutor și a apelat la psihologi.

„Depresia este o furtună interioară atât de puternică, încât poţi face lucruri necugetate. (…) Cine nu a trecut prin depresie nu are cum să înţeleagă. Nu te doare nimic concret, te doare sufletul. Te trezeşti dimineaţă plângând. Reacţionezi dramatic, nu-ţi poţi controla emoţiile şi vezi totul mult mai întunecat. E că o gheară care îţi cuprinde sufletul. Ţi-e frică. E o boală foarte perfidă. Nu te anunţă, ci te ia prin surprindere. E nevoie de ajutor, de specialist, care nu te judecă, ci te ajută să găseşti calea corectă. Eu am apelat la psiholog şi la psihiatru şi le mulţumesc că m-au ajutat”, a explicat Andreea Marin.

Daniela Gyorfi a avut parte, la rândul ei, de momente extrem de grele. În 2014 și-a pierdut mama. Apoi, artista a trecut prin trei pierderi de sarcină, experiențe care au afectat-o profund. Într-unul dintre cele mai grele momente, Daniela a ajuns la biserică. Acolo a vorbit cu preotul, iar cuvintele acestuia i-au dat speranță.

„Când am pierdut a treia sarcină, am fost la biserică. Preotul m-a văzut abătută, i-am spus prin ce trec, iar el m-a încurajat, spunându-mi: „O să ai o fetiță. Pune-i numele Maria”. La o lună după aceea, am rămas însărcinată”, a povestit cântăreața la acea vreme.

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