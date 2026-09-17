Moment sfâșietor după înmormântarea Mădălinei Apostol! Tony, fiul ei, a rămas singur minute în șir lângă mormânt

Moment sfâșietor după înmormântarea Mădălinei Apostol! Tony, fiul ei, a rămas singur minute în șir lângă mormânt
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Moment sfâșietor după înmormântarea Mădălinei Apostol! Tony, fiul ei, a rămas singur minute în șir lângă mormânt
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Moment sfâșietor la mormântul Mădălinei Apostol! După ce rudele și apropiații au plecat, Tony, fiul ei, a rămas singur lângă mormântul femeii care i-a dat viață. Tânărul, răvășit de durere, a stat câteva minute în liniște și a privit fotografia mamei sale.

Pentru Tony, înmormântarea nu s-a terminat atunci când ultimii oameni au început să părăsească locul. A mai rămas câteva clipe acolo, în fața mormântului, privind fotografia mamei sale. Fără agitație, fără oameni în jur, doar el și amintirea femeii pe care tocmai o pierduse.

Moment sfâșietor la mormântul Mădălinei Apostol!

A fost probabil cea mai grea imagine de la înmormântare. În timp ce rudele și apropiații își luau rămas-bun și plecau rând pe rând, Tony a rămas în urmă. Tânărul s-a uitat la fotografia Mădălinei și a stat acolo câteva minute. Parcă nu se îndura să plece și să lase în urmă locul în care mama lui își va dormi somnul de veci.

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Pe crucea funerară stă scris mesajul „Nu te vom uita niciodată”. Iar imaginea lui Tony singur lângă mormânt face ca acele cuvinte să doară și mai tare.

Moment sfâșietor după înmormântarea Mădălinei Apostol! Tony, fiul ei, a rămas singur minute în șir lângă mormânt

Moment sfâșietor după înmormântarea Mădălinei Apostol! Tony, fiul ei, a rămas singur minute în șir lângă mormânt

Mădălina Apostol a fost înmormântată astăzi, la Cimitirul Privat „Eternitatea” din București. Slujba religioasă a avut loc la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, acolo unde familia și apropiații s-au adunat pentru ultima despărțire.

Trupul neînsuflețit al Mădălinei fusese depus la capelă încă de marți. De atunci, rudele, prietenii și oamenii apropiați au venit să-i aprindă o lumânare și să-și ia rămas-bun. Iar pentru ca despărțirea să aibă și o notă care să amintească de viața ei, la slujbă a fost prezentă o trupă de mariachi formată din români. Alegerea muzicală poate fi legată de anii în care Mădălina a locuit în Mexic.

Nick Rădoi a venit de urgență la înmormântare

Tragedia a adus-o înapoi în atenția publică pe Mădălina Apostol, iar printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu s-a numărat și Nick Rădoi. Milionarul a revenit de urgență în România după ce a aflat vestea cumplită.

Mădălina a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 02:00. În zilele care au urmat, apropiații au povestit despre problemele cu care femeia se confrunta și despre perioada extrem de dificilă prin care trecea. Mădălina suferea de vasculită, o boală autoimună care îi afecta starea de sănătate și îi provoca episoade de slăbiciune și durere. Potrivit relatărilor apropiaților, femeia s-ar fi confruntat și cu depresie severă, iar perioada petrecută în Mexic ar fi fost una extrem de grea pentru ea.

VEZI ȘI: Moment neașteptat la înmormântarea Mădălinei Apostol! O trupă de mariachi a apărut la capelă
 Dezvăluiri dureroase despre ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Care au fost ultimele cuvinte ale femeii

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