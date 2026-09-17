Motivul pentru care Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, nu a fost niciodată căsătorită. Femeia nu are nici copii

S-a aflat de ce Alice, femeia prinsă în mijlocul scandalului cu generalul Dorin Ioniță, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii. În spatele alegerii ei se ascunde o poveste pe care puțini o cunosc și care are legătură chiar cu tatăl său. Verișoara lui Alice a a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, sacrificiul pe care femeia l-ar fi făcut pentru a-i îndeplini cea mai mare dorință.

În timp ce numele ei a fost rostogolit în scandalul momentului, puțini știu cum arăta, de fapt, viața lui Alice înainte ca totul să ajungă în spațiul public. Nu a avut soț, nu are copii și, potrivit familiei, în spatele acestei situații se află o alegere făcută cu mult timp în urmă.

De ce amanta generalului Dorin Ioniță n-a fost căsătorită niciodată

Verișoara ei a povestit că Alice a avut încă din copilărie o legătură puternică cu lumea militară. Tatăl femeii era colonel, iar influența lui asupra drumului ales de Alice pare să fi fost uriașă. Ea a spus că Alice nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii pentru că și-a pus toată viața în slujba Armatei.

„Alice n-a fost niciodată căsătorită și nu are copii. Pentru că s-a dedicat așa-numitei… meserii. Acestei minunate Armate. Pentru că a fost visul tatălui ei și ea și l-a urmat. Iar tatăl ei a fost colonel. Cu siguranță, cred că a fost foarte impresionată fiind crescută de mică cu chestia asta. A făcut Facultatea de Istorie la Iași, după care a pornit de jos. Ca orice om. Și în momentul în care vezi asemenea chestii, adică, nu știu, dacă tu muncești de vomiți ca să ajungi într-o poziție și pe urmă se spune că «știm noi cum a ajuns», nu e chiar plăcut”, a spus verișoara lui Alice.

Practic, Alice ar fi ales să meargă pe drumul pe care tatăl său și l-a dorit pentru ea. A muncit pentru a ajunge într-o poziție importantă, însă succesul profesional ar fi venit și cu un preț pe plan personal.

Verișoara ei a spus că aceasta este o femeie discretă, care nu obișnuiește să se plângă și care este extrem de atașată de meseria pe care și-a ales-o. Pentru Alice, Armata nu ar fi fost doar un loc de muncă, ci o parte importantă din viața ei.

„Alice este o persoană foarte timidă, este o persoană închisă. Nu s-a plâns niciodată pentru că ea iubea ceea ce făcea. Iubea Armata. Își iubea meseria. Iar în momentul în care iubești ceea ce faci și ești terfelit, îți distruge viața. Pentru că nu ți-ai realizat o familie tocmai pentru a-ți urmări cariera și vin unii care vorbesc urât despre tine… Când, de fapt, tu ai fost prinsă la mijloc”, a mai povestit ruda lui Alice.

„Am văzut-o schimbată. A fost tristă”

Cariera militară a dus-o pe Alice și în afara țării. Verișoara ei a povestit că femeia a participat la două misiuni și că s-a întors schimbată după experiențele trăite acolo.

„Eu am văzut-o pe ea schimbată după ce s-a întors din Afghanistan sau pe unde a mai fost. Atunci era mult mai tristă, după ce s-a întors. A avut două misiuni de genul acesta. A fost tristă de ceea ce a văzut. A zis că nu și-a imaginat vreodată că poate să vadă atâta răutate în lume. Și din cauza acestei meserii «minunate» pe care o avea, nu prea poți să fii deschis. Asta te învață armata. Să înduri!”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește presupusa relație cu generalul Dorin Ioniță, verișoara lui Alice a spus că nu vrea să tragă concluzii și că nu știe ce s-a întâmplat între cei doi.

„Poate a fost sau nu o istorie între ei, nu știu și nu vreau să comentez. Fiecare are dreptul la modul lor de a trăi. Cine suntem noi să judecăm pe altcineva? Alice este o persoană extraordinară. Este sensibilă, este umană. Din toate punctele de vedere”, a spus verișoara ei.

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Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Când familia își lua rămas-bun, Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată. De cine s-ar fi temut