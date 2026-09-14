Sicriul generalului Dorin Ioniță, depus la capelă. Imagini de la priveghiul fostului comandant al Forțelor Întrunite, găsit fără viață la 61 de ani

Sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului Dorin Ioniță, a fost depus astăzi, 14 septembrie, la Capela Cimitirului Orășenesc Voluntari. Familia, colegii, dar și oamenii care l-au cunoscut pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului comandant al Forțelor Întrunite. CANCAN.RO are imagini, în exclusivitate, de la priveghiul generalului! Vezi mai jos!

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Dorin Ioniță, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit mort vineri dimineață, în imobilul pe care îl deținea în Păulești, județul Prahova. Lângă acesta a fost găsită și o armă de foc. Bărbatul a avut o carieră de peste 30 de ani în Armata Română. A condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” între septembrie 2017 și iulie 2023 și a coordonat, printre altele, parada militară organizată la București de Ziua Națională a României, în 2019. Ulterior, a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului Dorin Ioniță a fost depus la Capela Cimitirului Orășenesc Voluntari

Trupul neînsuflețit al generalului-locotenent în rezervă Dorin Ioniță a fost depus, astăzi, la ora 14.00, la capela Cimitirului Orășenesc Voluntari. Sicriul a fost ridicat de familie de la Institutul Național de Medicină Legală, după finalizarea procedurilor medico-legale obligatorii. (VEZI AICI) Toți cei care l-au cunoscut, dar și foștii săi colegi de arme, sunt așteptați la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a-și lua rămas-bun.

La intrarea în Capelă au fost amplasate coronare cu flori albe, dar și o carte de condoleanțe, în care apropiații și cei care au avut ocazia să-l cunoască pe generalul Dorin Ioniță pot lăsa un ultim mesaj pentru familie.

În întâmpinarea celor sosiți pentru a-și lua rămas-bun de la general se află fiica acestuia, Mirela, de profesie medic pediatru.

Mâine, 15 septembrie, la ora 12.00, generalul Dorin Ioniță va fi condus pe ultimul drum, ceremonia de înmormântare urmând să aibă loc la același Cimitir Orășenesc din Voluntari.

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