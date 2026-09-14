Armina, mesaj cu subînțeles după valul de critici de la „Insula iubirii”. Soția lui Marcel nu se lasă copleșită

După trei ani de relație și aproape doi ani de când au devenit soț și soție, Armina și Marcel Andrei au ales să își pună povestea de iubire la încercare în cadrul sezonului 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. De la apariția primelor episoade, Armina a fost ținta mai multor comentarii venite atât din partea ispitelor, cât și din partea celor care urmăresc emisiunea. Bruneta nu s-a lăsat însă afectată de criticile primite și a răspuns celor care au judecat-o, făcând referire la standardele pe care fiecare persoană ar trebui să le aibă.

Încă de la începutul sezonului, Marcel, cunoscut drept „Maluma Baby”, și soția sa au ajuns în centrul criticilor venite din mai multe direcții. Atât telespectatorii, cât și unii dintre concurenții și ispitele de pe insulă au avut reacții negative la adresa celor doi, pe care i-au perceput drept aroganți.

Mai mult, aceștia au lăsat să se înțeleagă că Marcel și Armina ar fi intrat în emisiune cu un plan bine stabilit înainte de plecarea în Thailanda.

Armina a reacționat ferm pe rețelele de socializare

Concurenta nu pare să fie afectată de comentariile primite în urma apariției la „Insula Iubirii”. Soția lui Marcel Andrei a distribuit recent în mediul online un mesaj despre oamenii care au standarde ridicate și care nu sunt dispuși să accepte minciuna, lipsa de respect sau compromisurile în relațiile cu cei din jur.

Armina a lăsat să se înțeleagă că opiniile celor din jur nu o vor determina să fac ă rabat de la principiile și așteptările pe care le are în viața de cuplu.

„Ai observat că oamenii care nu tolerează minciuna, lipsa de respect sau înșelăciunea sunt mereu etichetați ca dificili, nebuni sau ranchiunoși? Faptul că îți ții standardele îi face pe cei slabi să se simtă incomod, așa că încearcă să te facă de rușine pentru că le ai”, a fost mesajul distribuit de soția lui Marcel Andrei, pe rețelele de socializare.

Concurenta, deranjată de acuzațiile aduse la adresa soțului său

Fetele din „Insula Iubirii” au ajuns la primul bonfire al sezonului, după ce flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată în vila lor. Printre cele mai afectate de imaginile și declarațiile prezentate s -a numărat Armina Andrei, care a reacționat imediat după ce a auzit ce a spus Prințul Marco despre soțul ei, Marcel.

„Îmi mai dau cu părerea acum despre Marco. Nu știu de ce a venit aici, pentru distracție sau ce a vrut să facă. La ce a spus, mi se pare absurd ca un bărbat căsătorit de 10 ani să vorbești așa (…) Un bărbat căsătorit de 10 ani nu avea voie să vorbească despre chestia asta. Marco avea chef de distracție”, a spus Armina Andrei.

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Dovada clară că Armina și Marcel au încălcat contractul cu Antena 1! Formează un cuplu și după Insula iubirii și nu se ascund