Ce mesaj emoționant i-a scris soția generalului Dorin Ioniță pe coroana funerară. Bărbatul și-a luat viața după o ceartă cu amanta

Ce mesaj emoționant i-a scris soția generalului Dorin Ioniță pe coroana funerară. Bărbatul și-a luat viața după o ceartă cu amanta
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Moartea generalului-locotenent Dorin Ioniță a zguduit Armata Română și a stârnit un val de reacții în rândul celor care l-au cunoscut. Vineri, acesta a fost găsit fără viață în locuința sa din Păulești, județul Prahova, într-un context care ridică numeroase semne de întrebare.

Trupul său prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului, iar lângă el se afla arma pe care o deținea legal. Descoperirea a declanșat imediat o anchetă amplă, menită să clarifice ce s-a întâmplat în ultimele ore ale vieții sale.

Generalul Dorin Ioniţă și-a luat viața după o ceartă cu amanta

În noaptea premergătoare tragediei, generalul ar fi părăsit locuința, iar telefonul său a devenit imposibil de apelat. Cu doar o seară înainte, izbucnise un scandal puternic în viața sa personală. Amanta îl acuzase de agresiune și obținuse un ordin de protecție împotriva lui, situație care ar fi generat o tensiune extremă.

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Măsura ar fi fost greu de acceptat de Dorin Ioniță, iar plecarea sa de acasă, având arma asupra lui, a devenit un element-cheie în reconstituirea evenimentelor. Deși anchetatorii nu au stabilit oficial o legătură directă între conflictul din seara precedentă și moartea generalului, toate aceste detalii sunt analizate minuțios.

Soția generalului a fost cea care a alertat autoritățile, iar echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului. Intervenția lor nu a mai putut schimba deznodământul. Arma descoperită lângă trupul său era deținută legal, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor.

Dorin Ioniță nu era un nume necunoscut în Armata Română. Timp de aproape șase ani, a condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, între 2017 și 2023. A participat la misiuni internaționale, inclusiv în Republica Democratică Congo, ca observator militar într-o operațiune ONU.

Acesta a vizitat contingente românești din teatre de operații precum Mali și a coordonat parada militară de 1 Decembrie 2019, un moment de vârf în cariera sa. A ocupat funcții importante în structurile de instrucție și doctrină și a fost decorat cu distincții militare, inclusiv cele asociate Ordinului „Virtutea Militară”.

Ce mesaj emoționant i-a scris soția pe coroana funerară

Acum, numele său revine în atenția publică într-un context dramatic, iar ultimele sale ore sunt analizate cu atenție de anchetatori. La capelă, soția sa i-a depus o coroană albă, pe care a scris un mesaj sfâșietor:

„Ai lăsat un gol imens în sufletul meu, odihnă veșnică! Soția ta, Genoveva”.

Fiica generalului, Mirela, medic pediatru, este și ea prezentă, în doliu.

Anchetatorii iau în calcul varianta sinuciderii, însă stabilirea oficială a cauzei decesului este esențială și pentru modul în care se vor desfășura funeraliile. Dacă investigația va confirma că generalul și-a luat viața, acesta nu ar urma să beneficieze de onorurile militare aferente gradului pe care l-a deținut.

Mâine, 15 septembrie, familia, prietenii și cei care l-au cunoscut se vor reuni pentru a-i aduce un ultim omagiu. Înmormântarea are loc după o carieră militară de peste 30 de ani, încheiată în urmă cu trei ani, când Dorin Ioniță a trecut în rezervă.

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