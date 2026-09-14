Maria Lungu l-a dat uitării pe Cristian Marinescu. Cine este noul partener al fostei concurente de la „Mireasa”

Maria Lungu l-a dat uitării pe Cristian Marinescu. Cine este noul partener al fostei concurente de la „Mireasa”
Maria Lungu / Sursa foto: Social media
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După experiența trăită în cadrul emisiunii „Mireasa”, Maria Lungu pare să fi lăsat în urmă capitolele mai puțin plăcute și a ales să se bucure din plin de viața personală. Fosta concurentă a dat de înțeles că în prezent există cineva special în viața ei, iar imaginile alături de acesta au stârnit curiozitatea fanilor.

Influencerița își ține în continuare urmăritorii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei, prin intermediul rețelelor sociale. Recent, aceasta a publicat mai multe imagini în compania bărbatului care îi este alături, iar fotografiile au atras imediat atenția fanilor.

Maria Lungu pare să fie într-un moment bun al vieții sale și își asumă fără rețineri relația, lăsând să se vadă cât de bine îi este alături de partenerul său.

Cine este bărbatul care o face fericită pe Maria Lungu

Blondina se bucură în prezent de momente frumoase pe plan sentimental. Fosta concurentă de la „Mireasa” a publicat recent imagini în care apare alături de partenerul său, confirmând astfel că nu se ferește să își arate povestea de dragoste.

Prezența Mariei Lungu în mediul online este una constantă, iar fosta concurentă de la „Mireasa” își ține adesea urmăritorii la curent cu momentele importante din viața ei. De această dată, o postare recentă a stârnit curiozitatea fanilor, după ce Maria a apărut alături de bărbatul care pare să ocupe un loc important în sufletul ei.

Fosta iubită a lui Cristian Marinescu a lăsat să se înțeleagă că se află într-o perioadă liniștită și frumoasă din punct de vedere sentimental. Atitudinea ei și zâmbetul din imaginile publicate transmit, cel puțin la nivel de impresie, că se simte bine alături de noul partener.

Sursa foto: Social media

Maria Lungu, îndrăgostită până peste cap

Un detaliu care a făcut postarea și mai sugestivă a fost melodia aleasă de Maria. Versurile fac referire la iubire, la sentimentul de siguranță și la ideea că poți găsi „acasă” în persoana potrivită. Alegerea piesei pare să se potrivească perfect cu mesajul pe care fosta concurentă a vrut să îl transmită despre povestea pe care o trăiește în prezent.

În urmă cu ceva timp, Maria Lungu a făcut dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Mircea Eremia și despre felul în care s-a încheiat relația lor. Fosta concurentă de la „Mireasa” recunoștea că despărțirea a venit ca o surpriză pentru ea și că a fost puternic afectată atunci când a aflat ce se întâmplase.

Relația dintre cei doi nu a fost una simplă, în special din cauza distanței care îi separa. Maria și Mircea au încercat să își continue povestea în ciuda acestui impediment, însă lucrurile nu au evoluat în direcția pe care și-o dorea fosta concurentă.

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