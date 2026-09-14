Trupul generalului Dorin Ioniță a fost ridicat de la INML. Când va avea loc înmormântarea

Dorin Ioniță / Sursa foto: Social media
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Trupul neînsuflețit al generalului-locotenent în rezervă Dorin Ioniță a fost ridicat de la Institutul Național de Medicină Legală, după efectuarea procedurilor medico-legale.

Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite a fost găsit mort vineri dimineață, într-un imobil din Păulești, județul Prahova. În apropierea acestuia a fost descoperită și arma de foc, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Dorin Ioniță avea 61 de ani și a avut o carieră de peste trei decenii în Armata Română. A condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” între septembrie 2017 și iulie 2023 și a coordonat, printre altele, parada militară organizată la București de Ziua Națională a României, în 2019. Ulterior, a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent.

Moartea sa a venit după o serie de evenimente dramatice. Cu o seară înainte, o femeie de 46 de ani a apelat numărul 112 și a reclamat că ar fi fost agresată de general. Polițiștii au intervenit și au emis un ordin de protecție provizoriu. Ulterior, soția lui Dorin Ioniță a alertat autoritățile după ce acesta ar fi plecat de acasă având asupra sa un pistol.

Sursa foto: Social media

Când va avea loc înmormântarea

Anchetatorii iau în calcul varianta sinuciderii, însă stabilirea oficială a cauzei decesului este esențială și în ceea ce privește modul în care se vor desfășura funeraliile. Dacă ancheta va confirma că generalul și-a luat viața, acesta nu ar urma să beneficieze de onorurile militare aferente gradului pe care l-a deținut.

Astfel, mâine, 15 septembrie, familia, prietenii și cei care l-au cunoscut pe Dorin Ioniță se vor reuni pentru a-i aduce un ultim omagiu. Înmormântarea are loc după o carieră militară de peste 30 de ani, încheiată în urmă cu trei ani, când generalul a trecut în rezervă.

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