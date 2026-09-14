Simona Trașcă nu crede că Mădălina Apostol și-a luat viața: ”Nu înțeleg cum”

Moartea Mădălinei Apostol a provocat un val de reacții în spațiul public, iar una dintre cele mai puternice vine din partea Simonei Trașcă, care a transmis un mesaj amplu și profund emoționant.

Vedeta a aflat vestea în dimineața tragediei, iar reacția ei a fost marcată de șoc, neîncredere și o durere vizibilă. Pentru Simona Traşcă, Mădălina nu era doar o colegă, ci o femeie pe care o cunoscuse ani la rând, cu care lucrase și cu care legase o prietenie strânsă.

„Cum am pus mâna pe telefon în dimineața asta, am văzut știrea că a murit Mădălina Apostol. Chiar m-am șocat și nu mi-a venit să cred. Însă, din păcate, am înțeles în momentul în care am văzut declarația iubitului ei că da, este adevărat. Nu știu ce s-a întâmplat de a ajuns în situația asta, pentru că, din ce se scrie, s-a sinucis! O cunoșteam bine pe Mădălina. Am lucrat împreună și ne am împrietenit. Au fost foarte mulți ani în care ne vedeam de câteva ori pe săptămână. Așa cum o cunosc eu, nu era o femeie care să ajungă să se sinucidă. Era o femeie cu suflet bun, frumoasă și blândă, dar și foarte puternică și inteligentă. Și, mai ales, era o mamă bună. Era genul de mamă care și a pus mereu copilașii pe primul loc și chiar nu înțeleg cum poate să fie vorba despre o sinucidere. Încă nu îmi vine să cred. Nu și- ar fi lăsat ea copiii fără mamă, fără protecția ei, fără să îi ajute și să îi îndrume prin viață. Am multe întrebări fără răspuns și multă tristețe. De ce? Dumnezeu să o ierte și condoleanțe familiei.”, a scris Simona Trașcă pe Facebook.

Simona Trașcă nu crede că Mădălina Apostol și-a luat viața

Mesajul ei pune în lumină o perspectivă personală, venită din experiența directă cu Mădălina. Aceasta insistă că femeia pe care o știa nu se potrivește deloc cu ipoteza sinuciderii. Simona Traşcă o descrie pe Mădălina ca fiind puternică, echilibrată, inteligentă și extrem de dedicată copiilor ei. Această discrepanță între realitatea pe care o cunoștea și informațiile apărute public a generat un val de întrebări și nedumeriri.

Într-o completare scurtă, dar extrem de relevantă, Simona a atins un subiect sensibil:

„Este foarte grea lupta cu depresia. Uneori privesti un om si habar nu ai ce e in sufletul lui.”

Fraza a rezonat puternic în mediul online, reuşind să surprindă realitatea dură a unei suferințe invizibile, pe care mulți o ascund în spatele unei aparențe puternice.

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