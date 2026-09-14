Bianca Ghiurcă, criză de gelozie după ce i s-a spus că Prințul s-a cuplat cu Maria Tebieș: ”Stai liniștită, că nu se uită la tine”

Tensiunile dintre Bianca Ghiurcă și femeile care roiesc în jurul lui Marco au luat amploare și în afara emisiunii „Insula iubirii”. Soția Prințului a ajuns din nou în centrul atenției după ce a reacționat dur în mediul online.

Concurenta este foc și pară după declarațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Prințul ar fi într-o relație cu Maria Tebieș, ispită în sezonul din 2024. Deși Maria a negat, într-un videoclip, că ar forma un cuplu cu Prințul, un comentariu făcut de Mattia, fostă ispită în sezonul din 2025, pare să fi fost suficient pentru a decl anșa o nouă reacție din partea Biancăi.

Partenera de viață a lui Marco i-a scris direct Mariei Tebieș.Mai mult, mesajele transmise de aceasta sunt departe de a fi unele amiabile.Felul în care Bianca a ales să reacționeze a alimentat speculațiile potr ivit cărora între ea și Prințul ar exista în continuare o legătură.

Bianca Ghiurcă, atac dur la adresa Mariei Tebieș

Totul a pornit după ce Prințul a fost prezent la un eveniment alături de Maria Tebieș și Mattia. În contextul apariției lor împreună, Mattia ar fi făcut afirmația potrivit căreia Prințul ar fi iubitul Mariei. Aceasta a ținut însă să nege informația într-un videoclip, însă explica țiile sale nu au împiedicat situația să escaladeze.

Bianca nu a rămas indiferentă și i-a transmis Mariei mai multe mesaje, în care o ironizează și îi spune că nu ar trebui să își facă griji în privința Prințului.

„Ce glumițe, stai liniștită draga mea, că nu se uită la Tine”, i-a scris Bianca Mariei.

Ulterior, mesajele au devenit și mai acide. Bianca a continuat:

„Te simți cam importantă, grăsu țo. Postează și pe asta prințesa mea, dacă vrei atenție contactează-mă kiss”

Într-un alt mesaj, Bianca face referire la faptul că cineva i-ar fi trimis imaginile cu Maria și pare să țină să precizeze că nu este interesată de aceasta, deși reacția sa contrazice , cel puțin aparent, această atitudine.

„Și ca observație cineva mi-a trimis storya ta, stai liniștită că ultimul meu gând e să mă uit la tine te pup Corny că atâta faimă ai avut săraca de tine”, este un alt mesaj transmis de Bianca.

Reacția Biancăi este cu atât mai surprinzătoare cu cât Maria Tebieș a negat public că ar avea o relație cu Prințul. Cu toate acestea, Bianca pare să fi fost deranjată de asocierea celor doi și a ales să o confrunte direct pe fosta ispită.

În același timp, situația ridică noi semne de întrebare în ceea ce privește relația dintre Bianca și Prințul.Faptul că soția lui Marco de la „Insula Iubirii” a reacționat atât de vehement la apariția acestuia alături de Maria alimentează speculațiile din mediul online cu privire la natura relației pe care Bianca o mai are cu Prințul.

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