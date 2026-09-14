Gata după 20 de ani! Starul din „Reacher” și-a anunțat despărțirea de femeia cu care are trei copii

Alan Ritchson și soția sa, Catherine, au anunțat că au decis să pună capăt căsniciei după 20 de ani împreună. Starul din „Reacher”, în vârstă de 43 de ani, și femeia alături de care și-a întemeiat familia au transmis vestea printr-un mesaj comun publicat pe Instagram, în care au subliniat că prioritatea lor rămân cei trei fii, Calem, Edan și Amory. Cei doi spun că vor să transforme relația lor într-una bazată pe prietenie, respect și colaborare ca părinți, cerând în același timp publicului să le ofere discreția necesară într-o perioadă pe care o descriu drept dificilă.

Alan Ritchson și Catherine au decis să pună capăt căsniciei după 20 de ani

Alan Ritchson și Catherine Ritchson se despart după două decenii de căsnicie. Actorul cunoscut din serialul „Reacher” și soția sa au făcut anunțul sâmbătă, 12 septembrie, printr-o postare comună pe Instagram, explicând că au hotărât să meargă mai departe separat, dar să rămână unul alături de celălalt într-o formă diferită.

„După douăzeci de ani împreună, Cat și cu mine am decis să punem capăt căsniciei noastre și să continuăm să mergem unul alături de celălalt într-un mod diferit”, au transmis cei doi.

Mesajul lor a continuat cu o referire directă la istoria pe care o împărtășesc și, mai ales, la familia construită de-a lungul anilor.

„Am crescut împreună. Ne-am construit o viață și o familie împreună. Și creștem trei băieți extraordinari, care vor fi întotdeauna centrul lumii noastre”, au mai scris Alan și Catherine, referindu-se la fiii lor, Calem, Edan și Amory.

„Nimic nu poate diminua anii pe care i-am petrecut împreună”

În declarația comună, cei doi au insistat că despărțirea nu șterge ceea ce au construit în timpul mariajului și nici sentimentele de respect care au rămas între ei.

Alan și Catherine au spus că „nimic nu poate diminua” anii petrecuți împreună și „dragostea și respectul pe care le vom împărtăși întotdeauna”.

„Cel mai bun dar pe care ni-l putem oferi unul altuia, și băieților noștri, în acest moment este prietenia, înțelegerea și angajamentul de a deveni cei mai buni părinți posibil împreună”, au transmis cei doi.

În același mesaj, au precizat că vor să își ofere reciproc și libertatea de care au nevoie pentru a evolua separat.

„Vrem, de asemenea, să ne oferim unul altuia spațiul necesar pentru a deveni oamenii în care ne transformăm”, au adăugat ei.

Au cerut intimitate pentru cei trei copii ai lor

Comentariile postării prin care au anunțat despărțirea au fost restricționate, iar Alan și Catherine au explicat că o asemenea schimbare este suficient de dificilă fără presiunea opiniei publice.

Cei doi au cerut ca familia lor să fie lăsată să treacă prin această etapă în intimitate, mai ales de dragul celor trei băieți.

„Schimbarea este suficient de grea fără ca întreaga lume să-și spună părerea”, au transmis ei.

„Sperăm, mai ales de dragul băieților noștri, că veți permite familiei noastre să treacă prin acest capitol cu intimitate și compasiune. Vă mulțumim pentru sprijin, în timp ce continuăm să facem din sănătatea și fericirea familiei noastre prioritatea noastră”, au încheiat cei doi mesajul, semnat simplu „Cat și Alan”.

Actorul ar fi depus deja actele de divorț în decembrie

Potrivit TMZ, care a citat documente juridice într-un material publicat pe 12 septembrie, Alan Ritchson ar fi depus în realitate cererea de divorț încă din luna decembrie.

Publicația susține că cei doi s-ar fi împăcat ulterior, în martie, înainte de a ajunge din nou la decizia de a se separa, anunțată public acum prin intermediul rețelelor sociale.

PEOPLE a precizat că a contactat reprezentanții actorului pentru comentarii suplimentare pe 12 septembrie, însă nu primise un răspuns imediat la momentul publicării articolului.

S-au cunoscut în liceu și s-au reîntâlnit în timpul facultății

Povestea dintre Alan și Catherine a început cu mult înainte ca actorul să devină cunoscut în întreaga lume. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe vremea când erau la liceu, iar drumurile lor s-au intersectat din nou mai târziu, când Catherine studia la University of Florida, iar Alan ajunsese la Miami pentru o ședință foto de modelling.

Relația lor s-a consolidat după acea reîntâlnire, iar pe 12 mai 2006 s-au căsătorit. De-a lungul celor două decenii care au urmat, cei doi au preferat în general să-și păstreze relația departe de lumina reflectoarelor, deși au oferit periodic publicului mici fragmente din viața lor de familie.

Împreună au trei fii, Calem, Edan și Amory, iar copiii se află acum, potrivit mesajului de despărțire, în centrul tuturor deciziilor pe care cei doi le iau.

În 2025, Alan Ritchson spunea că este „cel mai norocos bărbat în viață”

Anunțul despărțirii vine la puțin peste un an după ce Alan Ritchson îi făcea soției sale o declarație extrem de emoționantă cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a căsătoriei.

În 2025, actorul publicase pe Instagram un videoclip cu imagini din viața lor, inclusiv apariții pe covorul roșu și momente alături de familie.

„Sunt cel mai norocos bărbat în viață. Faptul că am putut construi comoara care este căsnicia și familia noastră reprezintă și va reprezenta întotdeauna cel mai mare privilegiu și cel mai mare succes al vieții mele”, scria Alan la momentul respectiv.

Actorul îi dedica atunci și alte cuvinte de admirație lui Catherine, pe care o descria drept întruchiparea înțelepciunii și a puterii.

„Tu ești înțelepciunea personificată. Puterea întruchipată. Un amestec fascinant de bucurie, aventură și iubire. Eu și băieții suntem mai mult decât binecuvântați să putem parcurge această călătorie cu tine și pentru tine”, mai scria el.

Nu a mai existat însă un mesaj pentru aniversarea de 20 de ani

Un detaliu remarcat ulterior este faptul că Alan Ritchson nu a publicat un mesaj similar în mai 2026, când cei doi au împlinit 20 de ani de căsnicie.

În anii anteriori, Catherine își arătase la rândul ei sprijinul pentru cariera soțului. Atunci când sezonul al treilea al serialului „Reacher” a avut premiera, în 2025, aceasta a publicat un mesaj entuziast pe Instagram.

„Este ATÂT DE BUN! Sunt ATÂT DE MÂNDRĂ!”, scria Catherine atunci despre proiectul care l-a transformat pe Alan Ritchson într-unul dintre cele mai cunoscute staruri de televiziune ale momentului.

La doar un an distanță, cei doi anunță însă că mariajul lor s-a încheiat, după două decenii în care au crescut împreună, și-au construit o familie și au devenit părinții a trei băieți.

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