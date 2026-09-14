Când vor fi eliminați, de fapt, Marcel și soția lui de la Insula Iubirii 2026? Armina s-a dat de gol

Când vor fi eliminați, de fapt, Marcel și soția lui de la Insula Iubirii 2026? Armina s-a dat de gol
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Marcel și Armina/ sursa foto: social media
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Încă după primele ediții Insula Iubirii, spiritele s-au încins. Discuțiile aprinse continuă, iar în urma lor Marcel și soția lui, Armina, vor părăsi Thailanda. Eliminarea lor va avea loc mai devreme decât sperau, iar concurenta a dezvăluit totul în mediul online.

Insula Iubirii a început în forță. Cele cinci cupluri au început testul imediat ce au ajuns în Thailanda, astfel că acomodarea a fost mai dificilă. Pe unii i-a afectat mai mult decât am crede. Dorul de partener și-a spus cuvântul.

Lacrimile și durerea s-au transformat rapid în furie, iar conform surselor CANCAN.RO, Armina și Marcel au fost eliminați la scurt timp după ce au acceptat provocarea testului fidelității. Mai mult decât atât, chiar concurenta a confirmat acest aspect în mediul online. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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„Nu am stat toată emisiunea, am plecat la jumătate. O să vedeți”, a spus Armina pe TikTok.

Când vor fi eliminați, de fapt, Marcel și soția lui de la Insula Iubirii

Marcel și Armina sunt căsătoriți civil, iar în luna noiembrie a acestui an au nunta programată. Numai că, înainte de a face acest pas, fosta ispită masculină a decis să meargă împreună cu partenera sa pentru a-și testa relația. De la începutul emisiunii, atât Marcel, cât și soția sa, au fost criticați din mai multe puncte de vedere. De la faptul că ambii au o strategie, până la comportamentul pe care l-au afișat în Thailanda.

Mai mult decât atât, situația a escaladat, iar Armina a făcut un show de proporții cu producția. Acest fapt a dus inevitabil la eliminarea celor doi, iar după ce CANCAN.RO a dezvăluit că plecarea are loc după doar 10 zile, concurenta s-a dat de gol în mediul online.

Partenera lui „Maluma de România” a spus în cadrul unui live de pe TikTok că nu vor sta prea mult în emisiune, ceea ce confirmă informațiile apărute pe rețelele de socializare și nu numai. Aceasta nu a oferit prea multe detalii, însă i-a îndemnat pe fani să urmărească Insula Iubirii.

Marcel și Armina/ sursa foto: social media

Marcel și Armina/ sursa foto: social media

Armina a făcut scandal la Insula Iubirii

Producătorii Antenei 1 au decis să îi elimine pe concurenți din cauza scandalului pe care l-a provocat Armina. În urma unor imagini pe care le-a văzut pe Marcel, care era în prezența ispitelor feminine, aceasta nu s-a mai putut abține, iar din cauza geloziei, a avut o ieșire necontrolată.

După plecarea celor doi din Thailanda, și-a făcut apariția un alt cuplu: Ian și Mira. De această dată, pare că Jaguarul a dat lovitura și s-a apropiat de noua concurentă din vilă.

VEZI ȘI: Armina și Philipp Plein, la aceeași masă! Soția lui Marcel s-a lăudat cu ”prietenii” milionari: ”Stăteam la Beausoleil”

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