Motivul real pentru care Mădălina Apostol nu s-a căsătorit cu Nick Rădoi, deși a cerut-o de 3 ori de soție

Motivul real pentru care Mădălina Apostol nu s-a căsătorit cu Nick Rădoi, deși a cerut-o de 3 ori de soție
Nick și Mădălina
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Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut o relație care s-a întins pe aproape două decenii, însă cei doi nu au ajuns niciodată în fața altarului. Deși au trecut prin despărțiri, împăcări și perioade în care fiecare și-a continuat viața sentimentală, legătura dintre ei a rămas una importantă. Într-un anumit moment, chiar și căsătoria a fost pusă pe masă, iar Mădălina a primit inclusiv un inel de logodnă. Cu toate acestea, pasul cel mare nu s-a mai întâmplat.

Povestea dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi a început cu mulți ani în urmă, iar relația lor a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe etape. Cei doi au fost împreună o perioadă îndelungată, însă parcursul lor nu a fost lipsit de momente dificile. Aproape trei ani au fost separați, timp în care fiecare a încercat să își construiască propria viață.

Motivul pentru care Mădălina nu a acceptat

În perioada în care nu au format un cuplu, Mădălina Apostol a avut o altă relație, din care a rezultat o fetiță. Chiar dacă drumurile lor s-au despărțit temporar, legătura cu Nick Rădoi nu ar fi fost ruptă definitiv. Cei doi au continuat să păstreze contactul, iar ulterior au ajuns din nou să fie împreună.

Relația lor a devenit, în timp, una cunoscută în lumea mondenă din România. Nick Rădoi, omul de afaceri stabilit în Statele Unite, și Mădălina Apostol au apărut de mai multe ori împreună și au vorbit public despre povestea lor, inclusiv despre planurile pe care le aveau pentru viitor.

Căsătoria a fost un subiect care a revenit de mai multe ori în relația celor doi. Mădălina Apostol a dezvăluit, la un moment dat, că Nick Rădoi ar fi cerut-o în căsătorie de trei ori. Una dintre aceste cereri ar fi avut o semnificație aparte, fiind implicată și fiica Mădălinei. Șatena a primit și inelul de logodnă, însă, în ciuda acestor gesturi, nunta nu a mai avut loc.

Motivul nu ar fi fost lipsa sentimentelor, ci faptul că Mădălina Apostol nu considera că era momentul potrivit pentru o astfel de decizie. Pentru ea, o eventuală căsătorie trebuia să vină într-un context în care lucrurile să fie așezate și în care amândoi să fie pregătiți pentru schimbările pe care le-ar fi presupus acest pas.

„Normal că așa este frumos, să accepți cadoul (n.r. inelul de logodnă). Au fost sub formă, de fiecare dată, sub formă de cadou, ulterior au venit și cererile în căsătorie, însă eu am fost sinceră într-o secundă și am spus că nu este momentul, dar, când vom găsi cel mai potrivit moment, o vom face. Nu am zis da și apoi nu.

N-aș putea să las de tot România, având copiii aici. M-am descurcat tot timpul, indiferent că m-a ajutat sau nu. Nu pot să spun că nu m-a ajutat, dar anul acesta (n.r. în 2021), de frică că poate îmi prelungesc șederea în România, a preferat să se retragă. A fost stresat și cu renovarea și cu ce făcea el, lucruri de care nu mi-a spus (…). Eu am fost mereu cea sacrificată și, tot timpul, când am fost pusă în fața situației, pe cine aleg să sacrific, oricât de mult m-am obișnuit cu acest om sau oricât de mult mi-am dorit să fiu el, el a fost primul sacrificat”, spunea Mădălina Apostol, la Xtra Night Show, în 2021.

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