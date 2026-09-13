Boala gravă de care suferă Nick Rădoi. Milionarul luptă de ani buni pentru propria viață

Boala gravă de care suferă Nick Rădoi. Milionarul luptă de ani buni pentru propria viață
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Nick Rădoi traversează o perioadă extrem de dificilă. Omul de afaceri se confruntă de mai mult timp cu probleme serioase de sănătate, iar acum a primit o nouă lovitură, după ce Mădălina Apostol, care i-a fost alături într-o perioadă complicată, s-a stins din viață.

Mădălina Apostol a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, iar vestea a venit într-un moment în care Nick Rădoi se află, la rândul său, într-o etapă extrem de grea a vieții. Omul de afaceri urmează în prezent tratamente pentru cancer și încearcă să își recapete puterile după o perioadă marcată de intervenții medicale și proceduri dificile.

Nick Rădoi se luptă de ani buni cu cancerul

Decesul Mădălinei reprezintă astfel o nouă lovitură pentru Nick Rădoi, mai ales că cei doi au trecut împreună prin mai multe momente importante. În urmă cu doar câteva săptămâni, numele celor doi revenea în atenția publicului în contextul în care omul de afaceri vorbea despre relația pe care au avut-o și despre perioada complicată prin care trecea din punct de vedere medical.

În paralel cu drama personală pe care o traversează acum, Nick Rădoi continuă propria luptă cu boala. Problemele sale de sănătate au început în urmă cu aproximativ trei ani, când a primit diagnosticul de cancer.

De atunci, viața omului de afaceri s-a schimbat radical. Au urmat perioade lungi de tratament, investigații, controale medicale și intervenții chirurgicale. Nick Rădoi a trecut prin nu mai puțin de șase intervenții la nivelul colonului, iar parcursul medical a fost unul extrem de dificil.

În 2024, după tratamentele urmate, omul de afaceri a avut motive să creadă că reușise să învingă boala. Bucuria nu a durat însă foarte mult. După câteva luni, cancerul a revenit, iar Nick Rădoi a fost nevoit să înceapă din nou lupta împotriva bolii.

Ultimii ani au fost, astfel, marcați de numeroase încercări, însă omul de afaceri a încercat să își păstreze optimismul și să găsească soluții pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.

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