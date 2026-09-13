Mesajul bizar transmis de Mihai Bendeac după episodul controversat cu Carmen Tănase: ”A picat victimă colaterală. Îmi cer scuze!”

Mesajul bizar transmis de Mihai Bendeac după episodul controversat cu Carmen Tănase: ”A picat victimă colaterală. Îmi cer scuze!”
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Mihai Bendeac
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Mihai Bendeac revine cu explicații după scandalul care a izbucnit în mediul online. Actorul și-a cerut scuze după ce o postare de-a sa a fost interpretată ca un atac direct la adresa lui Carmen Tănase. În urma valului de reacții, Bendeac a ținut să clarifice situația și să explice de unde a pornit, de fapt, mesajul care a stârnit controverse.

Un nou episod a avut loc în conflictul izbucnit în ultimele zile în mediul online, după ce Mihai Bendeac a ajuns în centrul atenției în urma unei postări care a generat numeroase reacții. Mesajul actorului a fost pus în legătură cu Carmen Tănase, iar mai multe persoane publice au reacționat, considerând că artista ar fi fost vizată în mod direct.

Mihai Bendeac și-a cerut scuze

Situația a căpătat rapid amploare, iar Bendeac a revenit ulterior cu o serie de precizări. Actorul susține că o simplă verificare a cronologiei postării ar fi lămurit faptul că mesajul său fusese publicat înainte ca postul de televiziune PRO TV să anunțe orice schimbare în ceea ce privește emisiunea „Românii au talent”.

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Mai mult decât atât, Bendeac a insistat asupra faptului că postarea sa nu făcea referire la producțiile PRO TV. Potrivit explicațiilor oferite de actor, informația care a stat la baza mesajului provenea dintr-o discuție avută întâmplător cu o altă persoană și viza o emisiune diferită, difuzată de un post concurent.

Astfel, Carmen Tănase ar fi ajuns în mijlocul întregii situații fără ca acesta să fi urmărit să o nominalizeze sau să pornească un atac la adresa ei. Bendeac a recunoscut însă că modul în care mesajul său a fost perceput a dus la asocierea cu actrița și a ținut să își asume partea sa de responsabilitate pentru această situație.

Actorul a transmis public că regretă faptul că artista a fost atrasă într-o controversă care, potrivit explicațiilor sale, nu o viza. În acest context, Bendeac și-a cerut scuze lui Carmen Tănase, pe care a descris-o drept o victimă colaterală a întregului scandal.

„O simplă verificare ar fi de ajuns ca postarea pentru care a luat toată lumea foc a fost făcută înainte ca postul de televiziune PRO TV să fi anunțat vreo modificare. În plus, nu fac referiri la emisiunile acelui post. Remarca mea era referitoare la o informație pe care mi-a povestit-o întâmplător cineva despre o cu totul altă emisiune, culmea, de la postul concurent. Doamna Carmen Tănase a picat victimă colaterală. Nevinovată, evident. Îmi cer scuze pentru asta. Dar nu eu am pronunțat numele dânsei. Mulțumesc.”, a transmis Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, mesaj/foto: Facebook

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