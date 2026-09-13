Mesajul bizar transmis de Mihai Bendeac după episodul controversat cu Carmen Tănase: ”A picat victimă colaterală. Îmi cer scuze!”

Mihai Bendeac revine cu explicații după scandalul care a izbucnit în mediul online. Actorul și-a cerut scuze după ce o postare de-a sa a fost interpretată ca un atac direct la adresa lui Carmen Tănase. În urma valului de reacții, Bendeac a ținut să clarifice situația și să explice de unde a pornit, de fapt, mesajul care a stârnit controverse.

Un nou episod a avut loc în conflictul izbucnit în ultimele zile în mediul online, după ce Mihai Bendeac a ajuns în centrul atenției în urma unei postări care a generat numeroase reacții. Mesajul actorului a fost pus în legătură cu Carmen Tănase, iar mai multe persoane publice au reacționat, considerând că artista ar fi fost vizată în mod direct.

Mihai Bendeac și-a cerut scuze

Situația a căpătat rapid amploare, iar Bendeac a revenit ulterior cu o serie de precizări. Actorul susține că o simplă verificare a cronologiei postării ar fi lămurit faptul că mesajul său fusese publicat înainte ca postul de televiziune PRO TV să anunțe orice schimbare în ceea ce privește emisiunea „Românii au talent”.

Mai mult decât atât, Bendeac a insistat asupra faptului că postarea sa nu făcea referire la producțiile PRO TV. Potrivit explicațiilor oferite de actor, informația care a stat la baza mesajului provenea dintr-o discuție avută întâmplător cu o altă persoană și viza o emisiune diferită, difuzată de un post concurent.

Astfel, Carmen Tănase ar fi ajuns în mijlocul întregii situații fără ca acesta să fi urmărit să o nominalizeze sau să pornească un atac la adresa ei. Bendeac a recunoscut însă că modul în care mesajul său a fost perceput a dus la asocierea cu actrița și a ținut să își asume partea sa de responsabilitate pentru această situație.

Actorul a transmis public că regretă faptul că artista a fost atrasă într-o controversă care, potrivit explicațiilor sale, nu o viza. În acest context, Bendeac și-a cerut scuze lui Carmen Tănase, pe care a descris-o drept o victimă colaterală a întregului scandal.

„O simplă verificare ar fi de ajuns ca postarea pentru care a luat toată lumea foc a fost făcută înainte ca postul de televiziune PRO TV să fi anunțat vreo modificare. În plus, nu fac referiri la emisiunile acelui post. Remarca mea era referitoare la o informație pe care mi-a povestit-o întâmplător cineva despre o cu totul altă emisiune, culmea, de la postul concurent. Doamna Carmen Tănase a picat victimă colaterală. Nevinovată, evident. Îmi cer scuze pentru asta. Dar nu eu am pronunțat numele dânsei. Mulțumesc.”, a transmis Mihai Bendeac.

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