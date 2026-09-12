Mihai Bendeac, reacție dură după conflictul între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda

Scandalul izbucnit la partida dintre Csikszereda și Dinamo a ajuns și în atenția lui Mihai Bendeac. Actorul a reacționat după ce fratele său mai mic, Andrei, s-a numărat printre membrii staffului dinamovist implicați într-un conflict cu reprezentanții formației gazdă. Situația de la stadion a devenit tensionată, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze.

În timpul primei reprize, Joao Bagao, secundul lui Nuno Campos, și analiștii video Andrei Bendeac și Iulian Militaru urmăreau partida de la masa presei. Cei trei lucrau pe laptopuri și analizau în timp real desfășurarea jocului, însă un oficial al celor de la Csikszereda le-a cerut să părăsească zona.

Motivul invocat de gazde ar fi fost acela că membrii staffului tehnic nu fac parte din presă și că reacțiile lor ar fi putut provoca suporterii din apropiere. Decizia a stârnit nemulțumiri, mai ales că în aceeași zonă se aflau și fani ai echipei gazdă.

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care un reprezentant al forțelor de ordine ar fi încercat să îl tragă de mână pe unul dintre dinamoviști. Bogdan Alecu, ofițerul de presă al clubului Dinamo, a intervenit pentru a explica faptul că analiștii folosesc în mod obișnuit masa presei, unde au acces la prize și internet, conform gozalo.ro.

În cele din urmă, cei trei membri ai staffului au acceptat să se mute într-o altă zonă, însă condițiile de lucru nu au fost cele promise. Aceștia au revenit ulterior la masa presei, unde ar fi întâmpinat o problemă cu internetul care le-a fost oprit.

Cum a reacționat Mihai Bendeac după incident

Andrei Bendeac, în vârstă de 26 de ani, lucrează ca analist video în cadrul echipei Dinamo. După ce a aflat prin ce a trecut fratele său, Mihai Bendeac a reacționat pe rețelele sociale, exprimându-și furia față de situația creată la stadion.

Actorul a transmis un mesaj dur, lăsând să se înțeleagă că ar fi intervenit dacă s-ar fi aflat la fața locului. Conflictul a atras atenția și asupra condițiilor oferite staffurilor tehnice la meciurile din campionatul României.

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