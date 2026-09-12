A murit Daniel Muntean, românul care a căzut de la înălțime pe un șantier din Italia. Anunțul trist a fost făcut de soția sa

A murit Daniel Muntean, românul care a căzut de la înălțime pe un șantier din Italia. Anunțul trist a fost făcut de soția sa
Daniel a murit la doar 51 de ani / Sursa foto: Facebook
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Daniel Muntean nu a mai putut fi salvat, la aproape patru luni după ce un accident teribil i-a schimbat radical viața. Românul de 51 de ani se afla la muncă în momentul în care a căzut de la înălțime, iar de atunci a rămas internat în stare gravă. În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul s-a stins din viață la un spital din Roma.

Tragedia s-a produs pe 9 mai, în localitatea Civitella, de pe teritoriul orașului Monte San Giovanni Campano, provincia Frosinone. Daniel lucra pentru o companie cu sediul în Milano atunci când, din motive care nu au fost încă stabilite, s-a prăbușit de pe o clădire.

Impactul a fost extrem de puternic, iar muncitorul a suferit răni grave. Pentru că starea lui era critică, a fost solicitat un elicopter medical, iar românula fost transportat de urgență la Spitalul San Camillo din Roma. Medicii au încercat timp de aproape patru luni să îi salveze viața, însă leziunile suferite în urma căderii s-au dovedit prea severe. Pe 6 septembrie, s-a stins din viață.

Polițiștii continuă anchetă privind moartea românului

Daniel locuia de ani buni în Alatri, unde vestea decesului a provocat durere în rândul celor care îl cunoșteau. Familia se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum.

Trupul bărbatului a fost pus la dispoziția autorităților, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Pot fi efectuate și expertize medico-legale, dacă acestea vor fi considerate necesare.

Soția lui Daniel a anunțat că funeraliile vor avea loc atât în Italia, în Colle La Vena din Alatri, cât și în România, la Sibiu, după finalizarea procedurilor legale și eliberarea trupului.

​„Din păcate, duminică, 6 septembrie, soțul meu a plecat dintre noi în urma unui tragic accident de muncă. ​În acest moment nu știm încă data la care vor avea loc funeraliile, deoarece sunt în desfășurare cercetările autorităților. De îndată ce magistratura va da aprobarea necesară, vă voi anunța detaliile.

Vă pot spune de pe acum că vor avea loc două slujbe de înmormântare: una în Italia, la Colle La Vena în Alatri (Frosinone), și una în România, la Sibiu”, a scris pe Facebook soția lui Daniel.

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