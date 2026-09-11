Doliu în lumea teatrului! A murit Mihail Anton

Doliu în lumea teatrului! A murit Mihail Anton
Mihail Anton a murit
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Mihail Anton a murit la doar 58 de ani, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste lumea artistică din Galați. Ani la rând, artistul și-a pus talentul în slujba scenei și a intrat în pielea unor personaje care au smuls râsete, aplauze și emoții din partea publicului. Acum, colegii de la Teatrul „Nae Leonard” își iau rămas-bun de la omul care și-a legat o parte importantă din viață de această scenă.

Moartea lui a lăsat multă tristețe în rândul colegilor de breaslă. Reprezentanții Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” au anunțat dispariția artistului și au povestit despre anii în care Mihail Anton a făcut parte din spectacolele instituției.

Artistul Mihail Anton a murit la 58 de ani!

Colegii de breaslă l-au descris ca pe un artist care a știut să aducă zâmbete, dar și emoție, de fiecare dată când a urcat pe scenă. Pentru cei care au împărțit ani de zile aceeași scenă cu el, Mihail Anton nu va fi uitat și va rămâne mereu parte din amintirile lor.

„Cu profundă tristețe, colectivul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați anunță trecerea la cele veșnice a colegului nostru, Mihail Anton, artist care și-a legat o parte importantă a vieții și carierei de scena liricului gălățean. De-a lungul activității sale artistice, Mihail Anton a fost parte din numeroase producții ale teatrului, contribuind, prin talent, profesionalism și devotament, la spectacole de excepție.

Mihail Anton a murit

Mihail Anton a murit

Prezența sa pe scenă, implicarea în spectacole și anii dedicați artei au făcut din el un membru prețuit al familiei „Nae Leonard”. Mihail Anton a fost unul dintre acei artiști pentru care scena nu cunoaște limite. A cântat, a jucat, a stârnit râsul și a emoționat, trecând cu firesc de la comedie la dramă și dovedind, de fiecare dată, generozitate și autenticitate artistică”, au spus colegii de breaslă.

Artistul a avut o activitate bogată la Teatrul „Nae Leonard”, unde a interpretat personaje din spectacolele Secției de Revistă. Printre acestea s-au numărat Chirița, Tache Măslineanu și Jupânul Toni. El nu s-a limitat însă la un singur gen. A urcat și în spectacole de operetă și a continuat să cânte în proiecte muzicale. Printre colaborările sale s-a numărat și formația „Omul din Sarmisegetuza”. A fost genul de artist care putea să treacă rapid de la o scenă comică la una dramatică și să țină publicul atent la fiecare apariție.

Vama Veche era locul lui de suflet

Vestea morții lui Mihail Anton i-a afectat și pe prietenii săi din Vama Veche. Artistul era cunoscut pentru serile în care cânta la Canapele, iar oamenii care l-au cunoscut au ținut să-i aducă un ultim omagiu după ce au aflat că s-a stins din viață.

„O veste șocantă și foarte tristă pentru Vama Veche. Mihai Anton (Plută) nu mai este printre noi… Cel pe care l-ați ascultat cântând de atâtea ori la Canapele a plecat într-o altă Vamă… Drum lin, Plută! Condoleanțe familiei!”, au scris prietenii pe pagina de Facebook „Nopți de Vamă”.

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